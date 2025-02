Tunisie: L'EST s'impose au Bardo et consolide son leadership - L'art de maîtriser son sujet...

Du coup d'envoi au coup de sifflet final, l'Espérance a su tenir les rênes même quand les Stadistes ont fermé toutes les issues qui menaient à la cage de Sami Hlel. Quoique légère par moments, la domination des "Sang et Or" était réelle au Bardo et c'est ce qui a fait la différence.

Comme à l'aller, le derby retour disputé face au Stade Tunisien, samedi, n'a pas été une mince affaire, particulièrement en première mi-temps durant laquelle la défense stadiste, bien en place, a fait preuve de solidité. Par ailleurs, la création du surnombre en défense, le bon placement et replacement des défenseurs stadistes, ainsi que la grande forme du gardien Sami Hlel ont empêché les attaquants "sang et or" d'aller jusqu'au bout de leurs actions durant la période initiale malgré les gros efforts consentis par Youssef Belaïli qui s'est frotté plus d'une fois à Sami Hlel.

Le portier stadiste a su fermer l'angle de tir à l'ailier gauche algérien, même en deuxième mi-temps quand Belaïli a raté un but tout fait : servi royalement dans le dos des défenseurs, Belaïli a cherché à le lober, mais l'angle de tir était fermé et la balle a fini sa course dans le petit filet.

Tka, Tougaï et les autres...

En championnat, il est clair qu'il y a désormais une Espérance avant le mercato hivernal et une deuxième version du champion de Tunisie en titre après la clôture du marché des transferts.

Pour Laurentiu Reghecampf, le quota restreint des joueurs étrangers n'est plus un handicap grâce aux recrutements des joueurs binationaux Elyas Bouzaiene et Mohamed Mouhli, l'arrivée de Chiheb Jebali et le retour de prêt de Khalil Guennichi et d'Achraf Jabri, sans compter le recrutement du jeune attaquant malien de 18 ans, Aboubacar Diakité. La fraîcheur de ce dernier, entré dans la demi-heure de jeu, a permis à l'attaque de peser lourdement sur la défense stadiste. Une autre nouvelle recrue a fait son entrée en cours de jeu au même moment et qui, par sa fraîcheur physique, a joué le même rôle que Diakité. Il s'agit de Chiheb Jebali. Quant à Mohamed Mouhli, son incorporation à six minutes de la fin du temps réglementaire à la place de Belaïli, a été inscrite dans cette option, mais aussi pour ménager l'Algérien.

Bref, après l'avantage au score donné par Mohamed Amine Tougaï, le coach "sang et or" a appliqué le principe, la meilleure défense, c'est l'attaque, et n'a opté pour la défensive que durant les trois dernières minutes du temps réglementaire quand il a incorporé le jeune Koussay Smiri. En somme, le technicien roumain, qu'on a sévèrement critiqué lors des matchs précédents, a démontré samedi l'étendue de son art de maîtriser parfaitement son sujet, maintenant qu'il dispose d'un effectif qui répond aux ambitions de l'équipe en championnat notamment. L'EST enchaîne les victoires et prouve qu'elle est bien relancée dans le championnat. Il faut savoir la suivre !