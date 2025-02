Algérie: Nâama - Sonatrach accorde une aide financière aux associations et clubs sportifs locaux

NAAMA — Le groupe Sonatrach a accordé une aide financière à 12 associations et clubs sportifs de la wilaya de Nâama, dans le cadre de son soutien à l'activité associative locale, ont indiqué, lundi, les services de la wilaya.

L'opération s'est déroulée sous la supervision du wali de Nâama, Lounes Bouzagza, et de Bencheilkh Belkacem, chef du département du Parrainage et de l'investissement social de Sonatrach, lors d'une cérémonie organisée à la résidence d'hôte de la wilaya, en présence des représentants des clubs et des associations concernées, ainsi que des cadres de l'entreprise, a précisé la même source.

Cette initiative illustre la contribution de Sonatrach, en tant qu'entreprise citoyenne, au renforcement du mouvement associatif local et national, et se poursuivra par de futures initiatives en faveur d'autres associations, ont annoncé les représentants du Groupe.

Le directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya, Djamel-Eddine Afir, a indiqué que cette initiative, qui s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement du mouvement sportif et de la promotion de l'activité sportive chez les jeunes, contribuera à répondre aux demandes croissantes des associations concernant les aides financières.

De leur côté, les présidents et représentants des clubs et des associations sportives ont salué cette initiative, qui leur permettra de poursuivre les compétitions de la saison en cours en toute sérénité, notamment en ce qui concerne la couverture des frais d'hébergement et de transport.