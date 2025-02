Algérie: Hadj 2025 - Les futurs pèlerins appelés à recueillir les informations exclusivement auprès des sources officielles de l'ONPO

Alger — L'Office national du Pèlerinage et de la Omra (ONPO), a appelé, lundi dans un communiqué, les futurs pèlerins à recueillir les informations exclusivement auprès des sources officielles et fiables notamment en ce qui concerne les procédures et les instructions relatives au Hadj, et ce, via le site officiel de l'Office et ses pages certifiées sur les réseaux sociaux.

"Il est indispensable pour les futurs pèlerins de recueillir les informations exclusivement auprès des sources officielles et fiables notamment en ce qui concerne les procédures et les instructions relatives au Hadj, et ce, à travers le site officiel de l'Office www.onpo.dz et ses pages certifiées sur les réseaux sociaux", précise la même source.

A cet égard, "l'Office a mis en garde contre les faux sites et les pages non officielles relayant des informations fausses susceptibles de perturber les hadjis ou de retarder les dispositions relatives à leur voyage, les appelant à la vigilance et à se fier uniquement aux canaux officiels", conclut le communiqué.