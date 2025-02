Algérie: Electricité - Une délégation de Sonelgaz au Caire pour examiner les opportunités de coopération avec des sociétés égyptiennes

Alger — Les moyens et les opportunités de coopération ont été examinés par une délégation du Groupe Sonelgaz, conduite par son PDG, Mourad Adjal, en visite au Caire (Egypte), avec des responsables de sociétés égyptiennes activant dans le domaine de l'électricité, indique, dimanche, un communiqué du Groupe public.

Lors de cette visite, prévue du 8 au 10 février, M. Adjal et la délégation l'accompagnant, ont rencontré le PDG de la Holding Electricité d'Egypte, Gaber Desouki, ainsi que la présidente du Conseil d'administration de cette société égyptienne de transport d'électricité, Mona Rezk.

A cette occasion, les opportunités de coopération dans les domaines de la production, du transfert et de la distribution de l'électricité ont été examinées par les deux parties, exposant les différentes expériences dans ces domaines et insistant sur la nécessité d'"étudier les moyens d'établir un partenariat solide entre les deux parties", ajoute le communiqué.

La délégation algérienne a, en outre, effectué une visite sur le terrain à nombre de structures et usines relevant du groupe égyptien Elsewedy Electric, et a eu plusieurs rencontres et réunions avec les responsables de ce Groupe, "un des leaders de la fabrication des câbles en Algérie, grâce à l'accompagnement technique assuré par Sonelgaz dans le cadre de l'opération de réhabilitation des équipements électriques et gaziers".

La visite s'inscrit, selon le communiqué, "dans le cadre du renforcement des échanges entre Sonelgaz et le groupe Elsewedy Electric, ainsi que de la consolidation du niveau de coopération entre les deux parties en matière de fabrication des équipements électriques destinés au réseau de transport d'électricité, tout en explorant les possibilités d'élargissement des domaines d'investissement en Algérie, à travers l'échange d'expertises et de technologies entre les deux parties".

Dans le cadre de cette visite, un accord-cadre a été signé entre le Fonds des œuvres sociales et culturelles du groupe Sonelgaz et le Syndicat général des travailleurs des services publics égyptiens, lequel définit le cadre de coopération entre les deux parties dans le domaine des activités sociales et culturelles, afin de contribuer à l'amélioration des prestations sociales prodiguées aux travailleurs des deux compagnies, ajoute la même source.

La délégation de Sonelgaz a entamé sa visite au Caire par une rencontre avec l'ambassadeur d'Algérie en Egypte, Mohamed Sofiane Berrah.

La rencontre a porté sur les relations algéro-égyptiennes et les objectifs de cette visite, qui "s'inscrit dans le cadre du renforcement du partenariat entre Sonelgaz et les opérateurs égyptiens dans le domaine de l'énergie et des industries connexes".

Le groupe public a estimé, dans son communiqué, que cette visite constituait une étape importante vers le renforcement des relations économiques entre l'Algérie et l'Egypte, réaffirmant "le rôle de Sonelgaz en tant que maillon essentiel pour le développement de l'industrie électrique dans la région, à même de contribuer à la concrétisation d'une vision commune favorisant les investissements et les échanges technologiques entre les deux pays".