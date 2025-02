Congo-Kinshasa: Accompagné de Me Samuel Mbemba Kabuya, CRD - Christophe Mboso appelle les jeunes à intégrer l'armée !

Ce samedi 8 février 2025, Christophe Mboso, Deuxième Vice-Président de l'Assemblée Nationale et Membre du présidium de l'Union Sacrée de la Nation, s'est adressé à la population de Camp Luka, l'un des coins chauds de la capitale congolaise. Dans son adresse, l'autorité morale du parti politique Convention pour la République et la Démocratie, « CRD » en sigle, a exhorté les habitants à soutenir le Président de la République, Commandant suprême des Forces armées de la RDC (FARDC), et à protéger la Ville-province de Kinshasa contre tout mouvement en provenance de l'agresseur, le Rwanda, auteur d'atrocités à l'Est de la RD. Congo dont les troupes militaires occupent illégalement une partie du territoire national.

Accompagné de Me Samuel Mbemba Kabuya, Secrétaire Général du parti en charge de la Jeunesse, Christophe Mboso a également lancé un appel aux populations des autres provinces, les incitant à défendre le pays face aux menaces extérieures.

Il a particulièrement insisté sur l'importance pour les jeunes de s'engager dans l'armée et la police afin d'assurer la sécurité et la souveraineté nationale.

Enfin, il a dénoncé ouvertement l'ennemi du pays, affirmant que ce dernier n'est autre que Paul Kagame. Pour rappel, tard dans la nuit du mercredi 29 janvier 2025, le Président Félix Tshisekedi invitait la jeunesse congolaise à rejoindre massivement le rang des forces armées au front contre l'agresseur à l'Est du pays.

« A la jeunesse congolaise, pilier et espoir de notre Nation, je vous exhorte à répondre massivement à l'appel de la patrie. Le moment est venu de vous lever, de mettre votre énergie et votre créativité au service de la Nation. Nous devons renforcer nos rangs et chaque jeune congolais prêt à défendre son pays a une place au sein des forces armées. Enrôlez-vous massivement dans l'armée : vous êtes le fer de lance de notre projet et votre mobilisation est déterminante pour la victoire finale », disait-il, ce jour-là.

Dans son discours, le Commandant Suprême des FARDC plantait le décor sur les piliers qui renforceront la réplique musclée contre le Rwanda, pays agresseur. A savoir : l'unité nationale, la résilience et résistance des populations, les mesures d'urgence déjà prises, l'issue du front diplomatique enclenché, l'adhésion militaire massive de la jeunesse congolaise et tant d'autres. Le tout couronné sous le puissant label : « La Défense de la Patrie est Sacrée » !