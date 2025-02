Afrique: Sommet de IA - St digital lance GPU Cloud Africa en Côte d'Ivoire et au Cameroun

ST digital, pionniers des solutions cloud et datacenter en Afrique de l'Ouest et du Centre, présente GPU cloud Africa. Il s'agit de la première offre souveraine d'hébergement de serveurs IA dotée de processeurs GPU NVIDIA, lancée en Côte d'Ivoire et au Cameroun.

Selon les responsables de ST digital, cette infrastructure puissante garantit des performances optimales pour l'apprentissage profond, l'analyse de données massives et les simulations avancées." GPU CLOUD AFRICA offre aux innovateurs africains les ressources nécessaires pour développer leurs propres solutions IA, sans dépendre d'infrastructures étrangères", explique Anthony SAME, Directeur Général Groupe chez ST DIGITAL.

À en croire, Anthony Same, déployer des serveurs avec des GPU NVIDIA Tesla M10 à Douala et Abidjan est une étape essentielle vers une Afrique numériquement souveraine. «Aujourd'hui, 95 % des talents africains en IA sont contraints d'utiliser des infrastructures et des solutions aux capacités limitées», confie-t-il.

Et d'ajouter : « À titre d'exemple, alors qu'une start-up du G7 peut ajuster son modèle d'IA en 30 minutes, nos innovateurs doivent attendre jusqu'à six jours. Cette situation n'est plus acceptable, surtout à l'heure où l'IA est le moteur de la transformation économique mondiale».

GPU cloud Africa, souhaite permettre à des centaines de start-ups et centres de recherche africains de développer leurs solutions IA dans des conditions optimales.

Dès le deuxième trimestre de cette année, GPU cloud Africa, va offrir, Une infrastructure GPU NVIDIA capable de soutenir les besoins locaux, un environnement sécurisé et Un environnement sécurisé et souverain pour les données africaines, une tarification adaptée aux réalités locales, un support technique de proximité pour accompagner.

À noter sur le sommet de l'Ia se tient demain mardi, 11 février à Paris.