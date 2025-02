Addis Ababa — L'Éthiopie a achevé les préparatifs pour accueillir avec succès la 38e Assemblée générale de l'Union africaine et la 46e session du Conseil exécutif de l'Union africaine (UA).

Le comité national mis en place pour le sommet a déclaré qu'il avait achevé les préparatifs, garantissant ainsi une expérience sans faille pour les participants à cette importante réunion continentale à venir.

Le chef du comité et ministre d'État aux affaires étrangères, l'ambassadeur Birtukan Ayano, a déclaré que le comité, composé de 35 membres, avait introduit des approches novatrices, notamment en recrutant 101 volontaires formés pour les services protocolaires.

Le comité, dirigé par le cabinet du Premier ministre et le ministère des affaires étrangères, s'est engagé à fournir des services d'hospitalité et d'accueil efficaces pour l'événement unique et engageant de cette année.

Selon la ministre d'État, Addis-Abeba a accueilli plus de 40 événements continentaux et internationaux au cours des seuls six derniers mois, consolidant ainsi son rôle de centre diplomatique et son immense expérience en matière d'accueil d'événements continentaux et internationaux depuis des décennies.

Elle a également souligné qu'un manuel pour le sommet a été préparé afin d'en assurer la clarté et que des cadets volontaires parlant couramment plusieurs langues étrangères (anglais, arabe et français) ont été formés afin d'éviter les lacunes en matière de communication.

Des campagnes de sensibilisation ont été organisées à l'intention des hôtels, des transporteurs et des prestataires de services.

La police fédérale éthiopienne, la police d'Addis-Abeba et le service national de renseignement renforcent conjointement la sécurité avant le sommet de l'UA, a souligné le chef de la police.

En outre, des systèmes de fourniture d'électricité, d'eau et de services de télécommunications ont été mis en place, tandis qu'Ethiopian Airlines a affecté du personnel pour assurer des services d'immigration et de douane efficaces.

L'Autorité éthiopienne des médias a également mis en place les services nécessaires pour les médias et les professionnels qui viendront du monde entier pour couvrir le sommet.