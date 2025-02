Ile Maurice: Le PM interpellé sur le «Mobile Id» et une rencontre avec le ministre des TIC demandée

La mise en place du Mobile ID, annoncée par le président de la République, Dharam Gokhool, dans le discoursprogramme 2025-2029 du gouvernement, suscite de nombreuses interrogations. Ce dispositif, qui deviendra l'identité numérique des Mauriciens pour leurs transactions en ligne avec le gouvernement et, à terme, avec le secteur privé, inquiète certains citoyens. Le Kolektif Pa Tous Nou Sim Card, un mouvement apolitique qui milite pour la protection de la vie privée, a adressé une lettre au Premier ministre pour exprimer ses préoccupations et demander une rencontre avec le ministre des Technologies de l'information et de la communication (TIC) afin d'obtenir des clarifications sur l'implémentation du projet.

Dans leur courrier, signé par Linda Lam, Marie Hosanee Rouget et Vishwambh Damree, les membres du collectif saluent d'abord l'engagement du gouvernement à renforcer la protection des données personnelles et à garantir le respect du droit à la vie privée. Toutefois, ils soulèvent plusieurs questions cruciales sur le Mobile ID, notamment la collecte et la conservation des données, et se demandent quelles informations seront demandées et si les données biométriques seront requises.

La plateforme se questionne aussi sur la gestion des données, qui sera responsable de leur stockage et de leur sécurité, les garde-fous qui seront mis en place pour éviter tout abus, l'accès aux données, et ceux qui pourront consulter ces informations et pour quelles raisons. Plus loin, la plateforme s'interroge aussi sur le caractère obligatoire ou optionnel du Mobile ID et se demande si les citoyens auront le choix d'y adhérer ou s'il sera imposé.

Contactée, Linda Lam explique que le Kolektif est dans l'incertitude quant aux détails du projet. «On n'est pas sûrs que le gouvernement exigera des données biométriques. C'est pourquoi nous demandons une rencontre pour obtenir plus d'explications sur l'implémentation du Mobile ID. Nous sommes tous dans le flou», explique cette dernière. Le collectif souhaite d'abord dialoguer avec le ministre des TIC avant de décider des actions à entreprendre.