Sénégal: Bruxelles annonce un nouveau programme de développement de plus 26 milliards francs CFA sur 5 ans

La cheffe de mission adjointe et cheffe de la coopération à l'ambassade de Belgique au Sénégal, Hannelore Delcour, a annoncé, lundi, la signature, entre son pays et le Sénégal, d'un nouveau programme de coopération d'un montant de 40 millions d'euros (26 238 280 000 francs CFA), afin d'améliorer l'inclusion socio-économique durable des jeunes.

"Le programme de coopération 2024-2029 a pour ambition d'améliorer les perspectives socio-économiques durables et inclusives des jeunes, femmes et hommes", a-t-elle déclaré.

Hannelore Delcour s'exprimait ainsi lors d'un atelier de démarrage des interventions du ce programme de coopération quinquennal.

Cette rencontre a porté sur l'élaboration inclusive des cadres d'intervention et de suivi évaluation de l'Agence belge de coopération (ENABEL) au Sénégal, en collaboration avec une centaine de partenaires qui interviendront pour sa mise en oeuvre.

Ce programme 2024-2029, qui s'aligne sur les priorités de l'État sénégalais décrites dans l'Agenda Sénégal 2050, repose sur deux projets portant sur le développement du capital humain au Sénégal, a signalé la cheffe de la coopération à l'ambassade de Belgique.

"Le premier concerne les systèmes alimentaires durables, l'entreprenariat, l'emploi et le travail décent, qui met l'accent sur la souveraineté alimentaire durable, la résilience socio-économique et la lutte contre le changement climatique dans le Sine Saloum [centre]", a-t-elle précisé.

Le second vise à renforcer l'accès aux services de base, à travers un appui au système de santé en faveur des femmes, des jeunes et des enfants dans les régions de Kaolack, Fatick et Kaffrine, a ajouté Hannelore Delcour.

Il s'agit, selon elle, de renforcer l'offre de soins au profit de trois millions de personnes dans ces zones centre du pays, dans les domaines spécifiques de la santé des adolescentes, de la prise en charge des victimes de violences, des enfants de moins 5 ans et des femmes en âge de procréer.

"Dans le volet pharmaceutique, les efforts déjà fournis dans le cadre de l'écosystème de production de médicaments et de sa réglementation seront également renforcés", a fait savoir la diplomate belge, soulignant que l'accent sera mis sur l'accès équitable aux vaccins et médicaments, et la promotion d'un environnement propice à la souveraineté pharmaceutique.

En outre, a dit la cheffe de mission adjointe de l'ambassade de Belgique au Sénégal, en appui à la politique nationale et la couverture de la protection sociale en santé, le programme de coopération sénégalo-belge prévoit également une extension des unités départementales d'assurance maladie et l'accès à l'assurance maladie universelle pour 1,5 million de Sénégalaises.