Sénégal: Deux intellectuelles louent l'apport des femmes dans le dialogue islamo-chrétien

Dakar — L'historienne Penda Mbow et la philosophe soeur Anne-Béatrice Faye ont salué, vendredi, à Dakar, l'apport des intellectuelles sénégalaises, "musulmanes et chrétiennes", dans le dialogue islamo-chrétien.

"Il est important de rappeler le rôle joué par les femmes dans les mouvements de paix interreligieux, l'implication et l'engagement de nombreuses intellectuelles, musulmanes et chrétiennes, pour faire émerger une pensée de la coexistence et du vivre-ensemble", a notamment souligné la religieuse, membre de la congrégation Immaculée conception de Castres.

Soeur Anne-Béatrice Faye prenait part à une conférence qu'elle coanimait avec Penda Mbow sur le thème : "La rencontre islamo-chrétienne par deux femmes".

Selon la philosophe et membre de l'Association des prêcheurs d'Afrique de l'Ouest, le patrimoine de la rencontre islamo-chrétienne au Sénégal ne se limite pas à des textes et à des événements. "Il est aussi incarné par des femmes qui, dans l'ombre ou en pleine lumière, ont façonné des espaces d'échanges et de réconciliation", a-t-elle relevé.

"Activement discrètes, elles incarnent cette mémoire en mouvement, qui ne se limite pas à un passé à redécouvrir, mais qui continue de se construire aujourd'hui à travers des engagements concrets et des initiatives porteuses d'avenir pour un meilleur vivre ensemble et un meilleur croire ensemble", a fait remarquer soeur Anne-Béatrice Faye.

Pour sa part, l'historienne Penda Mbow a appelé ses consoeurs à "refuser que les débats [sur la religion] soient confisqués" et qu'elles en soient exclues.

"Il faut encourager les débats sur la laïcité dans l'espace public, mettre du contenu à ce concept, pour une meilleure stabilisation de notre société", a dit la spécialiste de l'histoire du Moyen Age musulman et occidental.