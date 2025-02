Sénégal: Les légumineuses jouent un rôle clé dans la prévention des maladies chroniques (médecin)

Dakar — Les légumineuses jouent un rôle clé dans la prévention des maladies chroniques, a-t-on appris du docteur Djiby Samb, diététicien, nutritionniste et spécialiste en éducation et promotion de la santé, invitant à les consommer régulièrement.

"Les légumineuses sont des piliers de l'alimentation et jouent un rôle clé dans la prévention des maladies chroniques. Leur consommation régulière contribue à une meilleure santé cardiovasculaire, une régulation du diabète et une alimentation équilibrée", a-t-il déclaré dans un entretien accordé à l'APS dans le cadre de la Journée mondiale des légumineuses célébrée, le 10 février de chaque année.

Le thème de cette édition est : "Les légumineuses apportent un grain de diversité dans les systèmes agroalimentaires".

Il a indiqué que les légumineuses : lentilles, petit pois, niébé, arachides, entre autres, sont riches en fibres, protéines végétales, vitamines et minéraux et que leur consommation régulière est associée à divers bénéfices pour la santé.

"Pour les personnes atteintes de maladies chroniques comme le diabète, les maladies cardiovasculaires, l'obésité, le cancer, les maladies rénales, etc., un apport suffisant et de qualité en protéines peut améliorer la gestion des symptômes et ralentir la progression de la maladie", a recommandé le diététicien.

Il a expliqué que les protéines jouent un rôle essentiel dans le maintien de la santé musculaire, immunitaire et métabolique, et assurent également une fonction de prévention de la sarcopénie, c'est-à-dire une perte musculaire, et de régulation du métabolisme et de la glycémie (Diabète de type 2, Syndrome métabolique).

"Les protéines ralentissent l'absorption du glucose, évitant ainsi les pics de glycémie. Elles augmentent la sensibilité à l'insuline, contribuant à un meilleur contrôle du diabète. On en trouve dans les légumineuses comme le poisson, la viande maigre, les oeufs et les produits laitiers faibles en gras", a-t-il relevé.

Prévention et gestion des maladies cardiovasculaires

Pour le spécialiste en éducation et promotion de la santé les protéines animales maigres (poisson, volaille) sont préférables à la viande rouge riche en graisse saturée.

"Elles permettent la gestion du poids et de l'obésité en favorisant la satiété, réduisant ainsi les fringales et l'apport calorique total, en renforçant le système immunitaire par la production d'anticorps et la réparation cellulaire", a-t-il dit.

De plus, elles aident à préserver la fonction rénale contre l'insuffisance chronique, d'où l'intérêt, selon lui, d'accorder la priorité aux protéines végétales et animales maigres.

Interpellé sur la consommation de certaines légumineuses incriminées dans certaines maladies, Djiby Samb précise que "l'arachide est un aliment de base consommée au Sénégal, mais elle est souvent contaminée par des aflatoxines, des toxines produites par des champignons du genre Aspergillus. Ces substances sont hautement toxiques et peuvent provoquer des problèmes de santé".

Face à cette situation, il recommande des stratégies de prévention, qui passent par de bonnes pratiques agricoles, comme la sélection des semences résistantes, l'utilisation des variétés tolérantes aux champignons et la récolte au bon moment, en évitant que les gousses ne restent trop longtemps dans le champ après maturité.

Pour la conservation des graines d'arachide, le diététicien suggère d'utiliser des sacs hermétiques et des greniers bien ventilés, mais surtout de procéder à l'élimination des graines moisies, abîmées ou décolorées avant la consommation ou la vente.

Il n'a pas manqué d'appeler à la sensibilisation des producteurs et consommateurs sur les dangers des aflatoxines, les incitant à la recherche de méthodes naturelles de lutte contre les champignons.

Les légumineuses préviennent certaines carences

Le spécialiste en diététique et nutrition rappelle que "les légumineuses jouent un rôle important dans l'amélioration de la qualité nutritionnelle globale des régimes alimentaires ».

"Elles peuvent contribuer à atténuer certaines carences en micronutriments, même si elles ne sont pas des sources universelles pour tous ces micronutriments, comme la vitamine A ou l'iode", a fait savoir Djiby Samb.

"Les légumineuses, lentilles, haricots, niébé, etc, sont une source intéressante de fer non héminique. Ce type de fer, bien que moins bien absorbé que le fer héminique d'origine animale, peut contribuer à réduire la prévalence de l'anémie ferriprive si l'alimentation est par ailleurs bien équilibrée et riche en vitamine C, favorisant ainsi l'absorption du fer", a expliqué le spécialiste.

"Elles contiennent également des quantités appréciables de folate, essentiel pour la formation des globules rouges et le bon fonctionnement du système nerveux. Un apport adéquat en folate est particulièrement important pour les femmes en âge de procréer", a-t-il ajouté.

Le spécialiste note aussi que "les légumineuses apportent du zinc, qui contribue au renforcement du système immunitaire, ainsi que du magnésium, impliqué dans de nombreuses réactions enzymatiques du corps".

"Elles fournissent aussi des vitamines B comme la thiamine, la riboflavine et la niacine, qui participent à la production d'énergie et au maintien du système nerveux", a-t-il souligné.

"Intégrer les légumineuses dans un régime diversifié permet de bénéficier de leurs apports en fer, folate, zinc et autres vitamines du groupe B, tout en complétant le régime avec des aliments riches en vitamine A et en iode", a insisté le docteur Samb. Cette complémentarité est essentielle pour lutter efficacement contre les carences en micronutriments", a-t-il fait valoir.

En réponse aux impacts des effets du changement climatique sur les légumineuses, le spécialiste en éducation et promotion de la santé propose une approche intégrée.

"L'adaptation aux effets du changement climatique sur la production de légumineuses passe par une approche intégrée. Il s'agira de combiner des innovations technologiques et agronomiques : variétés résistantes, techniques de conservation, gestion de l'eau, avec un soutien institutionnel fort, une formation continue des agriculteurs", a-t-il indiqué.

De l'avis de Djiby Samb, ces stratégies permettront non seulement d'assurer une production durable de légumineuses, essentielle pour la sécurité alimentaire, mais aussi de renforcer la résilience globale des systèmes agricoles face aux défis futurs de l'environnement.