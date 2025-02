Sénégal: Réforme du CNJS - Le comité de pilotage installé

Dakar — La ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Khady Diène Gaye, a procédé à l'installation du comité de pilotage pour la réforme du Conseil national de la jeunesse du Sénégal (CNJS), lundi, à Dakar, en vue de le rendre « plus représentatif et plus conforme aux aspirations des jeunes », a constaté l'APS.

« Ce comité a pour principale mission de revoir, dans la forme comme dans le fond, cette structure [CNJS] et ainsi évoluer vers un organe consultatif plus représentatif et davantage conforme aux aspirations des jeunes de notre pays », a déclaré la ministre.

Khady Diène Gaye s'exprimait de cette cérémonie d'installation, dans les locaux du ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, en présence notamment présence du comité exécutif du CNJS.

À en croire Khady Diène Gaye, un diagnostic du CNJS, effectué en 2023, avait permis de déceler plusieurs « inconvenances », dont « le non-respect des dispositions statutaires, le cadre juridique à caractère associatif inadapté, la lourdeur du modèle organisationnel et la faible fiabilité du mode électoral ».

La ministre a insisté sur la révision de la composition, la forme, le mode électoral, la gouvernance ainsi que le fonctionnement du CNJS, dont le mandat des membres du bureau actuel a pris fin depuis 2019.

Khady Diène Gaye a également souligné l'importance de faire passer la CNJS de structure faitière des associations de jeunesse à « un organe souple, fonctionnel, légitime, représentatif et respectant les règles d'inclusion et d'équité territoriale ».

Abordant la durée des travaux du comité de pilotage mis en place, elle a précisé qu'ils doivent s'achever dans une échéance déjà enclenchée d'un mois, afin de pouvoir démarrer le processus de désignation et d'installation des membres du nouvel organe suivant les conclusions du pilotage.

Le Conseil national de la jeunesse du Sénégal a obtenu la reconnaissance de l'État du Sénégal en novembre 1994, conformément au décret 76-040 du 16 janvier 1976 qui fixe les obligations particulières auxquelles sont soumises les associations à but d'éducation populaire et sportive, ainsi que les associations à caractère culturel.

Il compte 17 000 associations et 26 mouvements nationaux de jeunesse, et est présent dans toutes les circonscriptions administratives.