Afrique: Le Maroc investit dans un pôle de recherche pour faire du royaume un leader de l'IA sur le continent

Créé en 2021 au Maroc, AI Movement est un pôle de recherche en intelligence artificielle (IA). À l'origine de ce projet, il y a la prestigieuse université Mohammed VI Polytechnique, qui a fondé ce centre d'excellence pour permettre l'émergence d'une expertise marocaine en IA et pour faire du royaume un hub régional dans le domaine.

La chercheuse Btissam El Khamlichi sert de guide. La visite de AI Movement débute sous un immense dôme. « Cet espace est assez spécial puisqu'il a été conçu pour être justement une voilière de drones », explique-t-elle.

Parmi toutes les technologies développées ici, certaines concernent les robots autonomes. Ce centre est l'un des plus avancés d'Afrique. « On a besoin de technologies locales pour pouvoir résoudre des problèmes qui sont locaux, poursuit Btissam El Khamlichi. Par exemple, nous avons une application qui a été développée pour des femmes qui ne savent pas ni lire ni écrire. La dame en question pourra prendre son téléphone, scanner le document, et elle aura une interprétation audible du document. Si c'est un ticket de train, l'application dira "madame, vous devez partir du point A au point B". »

La formation, c'est l'autre raison d'être de ce pôle d'intelligence artificielle. « On forme justement des responsables et des haut-responsables à l'IA, pour pouvoir créer ce consensus autour de l'usage de l'IA dans différentes technologies. Comme clients, on a eu des banques, des entreprises, des institutions publiques, on a aussi eu des grands groupes et industriels marocains », développe Btissam El Khamlichi.

Le centre a réussi à convaincre des chercheurs marocains à rentrer au pays, tous motivés par ce projet ambitieux : faire émerger en Afrique un pôle d'excellence en intelligence artificielle.