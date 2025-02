Cameroun: Économie numérique et innovation - Les jeunes Camerounais attendent des financements

"La poubelle automatique sera conçue de telle sorte que lorsqu'elle capte une ordure, le robot ramasse l'ordure et la place dans le bac", explique Dieubéni Deffo, 14 ans, qui se fait former en robotique dans une structure privée à Yaoundé. "Actuellement je réfléchis sur une conception de nouveaux modèles de robots qui vont nettoyer la ville, ça sera des poubelles-robots automatiques qui vont capter la présence des ordures et les ramasser."

Depuis 2 ans, un programme baptisé Blis Global Shared Brigth Future a été mis sur pied en milieu scolaire par une jeune Camerounaise. Le programme vise à développer le talent des jeunes dans le domaine technologique. Une quarantaine d'établissements y ont adhéré. "Le matériel de travail coûte cher, ce qui rend le coût de la formation élevé et limite le nombre d'enfants pouvant être formés", confie Eunice Emadeu qui coordonne le programme, "donc si l'Etat peut nous donner le matériel nous sommes prêts à former plus d'enfants."

Séverin Kezeu a développé en 2021 une application dénommée KeyZane qui réunit les réseaux sociaux et le mode de vie. "Cette application apporte la vraie digitalisation, ça va booster toutes ces entreprises qui n'avaient pas les moyens pour être en ligne, à travers la plateforme KeyZane elles peuvent déjà être visible et gratuitement", estime Ulrich Sielinou, consultant pour KeyZane Cameroun.

Au Cameroun, le Fonds de garantie aux jeunes entrepreneurs, Fogajeune finance depuis 2023 les jeunes âgés entre 15 et 35 ans porteurs de projets sur l'économie numérique ou l'innovation technologique.

"La structure que j'ai accompagnée porte sur l'internet des objets", explique Joseph Adrien Fogang, cadre d'études du programme Fogajeune, cela permet de connecter les objets de la maison, à partir de votre téléphone, vous pouvez ainsi allumer la lumière, votre poste de télévision, etc."

L'an dernier, 20 jeunes Camerounais ont été retenus dans le cadre du projet Youth Connekt et sont en attente de financements. Certains veulent se lancer dans l'économie numérique et l'innovation technologique.

"Nous avons jusqu'ici beaucoup de jeunes talents que nous avons détectés au terme des écoutes", détaille Catherine Avidi, du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. "Je vous assure que ce ne sont pas les ressources qui manquent pour insérer tous ces jeunes-là, nous avons détecté la crème de la crème et nous sommes en train de voir comment ceux qui ont été primés seront installés dans les prochains jours."

Le ministère de la Jeunesse dans le cadre du programme Youth Connekt octroie des financements entre 1,5 et 15 millions de francs CFA, selon le type de projet.