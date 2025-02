Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 11 février 2025

Six icônes sénégalaises honorées parmi les 140 stèles de figures du continent

La 29ème édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO) s’ouvrira le 22 février et se tiendra jusqu’au 1er mars 2025 au Burkina Faso.

En effet, la « Rue des étoiles », sur l’avenue Kwamé Nkrumah, à Ouagadougou accueillera une cérémonie historique en l’honneur des figures emblématiques de l’Afrique particulièrement, du Sénégal.

Parmi les 140 stèles « rendant un hommage impérissable à des géants du continent », y figurent le célèbre chanteur Youssou Ndour, l’international Sadio Mané, les cinéastes Ousmane Sembene et Ababacar Samb Makharam, le philosophe et scientifique Cheikh Anta Diop, ainsi que l’homme d’affaires Harouna Dia, basé au Burkina Faso. (Source allAfrica)

Niger : le Général Tiani convoque des assises nationales pour définir la feuille de route de la Transition

Dix-huit mois après son accession au pouvoir, le général Tiani a pris un décret, ce week-end, annonçant la tenue d’assises nationales du 15 au 19 février prochain au Niger. Ces rencontres réuniront 674 délégués triés par les militaires et répartis en cinq commissions afin d’établir la feuille de route de la Transition.

Signé le samedi 8 février, ce décret prévoit également la mise en place d’une commission chargée d’encadrer ces assises. À sa tête, un chef traditionnel, Mamoudou Harouna Djingarey, aura la responsabilité de mener les débats. Il sera secondé par le colonel-major Maman Souley, actuel secrétaire général du ministère de la Défense et seul militaire au sein du bureau, qui sera principalement composé de personnalités et de membres de la société civile proches du régime en place. (Source beninwebtv)

Contrôle parlementaire des ODD : Adama Bictogo porte la voix de la Côte d'Ivoire aux Nations Unies

Du 12 au 14 février 2025, le siège des Nations Unies à New York accueillera deux événements majeurs du calendrier parlementaire international : la troisième réunion du Comité préparatoire de la Conférence mondiale des Présidents de parlement et l'Audition parlementaire de l'Union Interparlementaire (UIP).

Un moment fort de ces assises sera l'intervention du Président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Adama Bictogo, qui prendra la parole le jeudi 13 février 2025 sur le thème : « Contrôle parlementaire des Objectifs de développement durable : l'institutionnalisation inachevée ». Cette allocution s'inscrit dans le cadre de l'audition parlementaire axée cette année sur « Intensifier l'action en faveur des objectifs de développement durable : le financement, les institutions et la politique ». (Source fratmat)

Gabon : Gninga Chaning, candidate à l’élection présidentielle du 12 avril 2025 !

C’est par le biais d’une annonce faite le samedi 8 février 2025 que Gninga Chaning a annoncé sa candidature à l’élection présidentielle preuve le 12 avril 2025. Âgée de 36 ans, la néophyte en politique, est une entrepreneure originaire de Mayumba qui aspire à redonner au Gabon une ossature sobre et prospère en s’appuyant sur l’équité, l’égalité et la responsabilité.

Dans son discours devenu viral, Gninga Chaning a exprimé sa conviction que le Gabon mérite un avenir meilleur. C’est-à-dire loin des promesses non tenues et des réalisations partielles. « Je viens à vous en tant que patriote, convaincue que notre pays mérite mieux. Il est temps d’écrire une nouvelle page : celle d’un Gabon où tout est possible », a-t-elle déclaré. Son programme repose sur un triptyque mêlant l’équité, l’égalité, et la responsabilité. (Source GabonMediaTime)

Centrafrique: après des inondations dans le nord de Bangui, les habitants déplorent les dégâts des pluies

En Centrafrique, bien que ce soit la saison sèche, la capitale Bangui a connu dimanche 9 février ses premières pluies de l'année 2025. À cause des vents violents, certains quartiers situés dans le nord de la capitale ont enregistré d'importants dégâts matériels avec des pluies importantes. Une dizaine de familles, dont les maisons sont partiellement ou complètement détruites, ont donc passé la nuit à la belle étoile, à l'église ou chez des proches.

Si la pluie s'est arrêtée, les habitants de PK13 ne peuvent que constater les dégâts. Marteau en main, le visage désespéré, Basile essaie de réparer la toiture de sa maison détruite par le vent : « Nous sommes dans une situation critique. En plus de la toiture emportée, j'ai perdu la plupart de mes biens. Ma maison est en argile et elle ne résiste pas aux vents violents. Nous sommes proches de la colline, exposés au vent truc. » (Source RFI)

Économie numérique et innovation : les jeunes Camerounais attendent des financements

Au Cameroun, on assiste à un boom de l’économie numérique et de l’innovation technologique. Face au manque de financements pour les entrepreneurs qui s'y lancent, le gouvernement a mis en place des projets comme Youth Connekt et un fonds pour accompagner des jeunes entrepreneurs.

"La poubelle automatique sera conçue de telle sorte que lorsqu’elle capte une ordure, le robot ramasse l’ordure et la place dans le bac", explique Dieubéni Deffo, 14 ans, qui se fait former en robotique dans une structure privée à Yaoundé. "Actuellement je réfléchis sur une conception de nouveaux modèles de robots qui vont nettoyer la ville, ça sera des poubelles-robots automatiques qui vont capter la présence des ordures et les ramasser." (Source VOA Afrique)

Le Maroc en tête de l’industrie durable en Afrique (ONU)

Selon un rapport récent de l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI), le royaume chérifien se positionne en tant que pivot stratégique reliant l’Europe, le monde arabe et l’Afrique subsaharienne, illustrant ainsi sa montée en puissance sur la scène industrielle et technologique du continent.

Le rapport met en exergue l’engagement actif du Maroc dans deux projets phares de l’Initiative de coopération industrielle Sud-Sud et triangulaire (SSTIC) : le programme Cleantech Maroc et le Programme national de partenariat (PCP). Ces initiatives témoignent de la volonté marocaine de favoriser une coopération technologique et industrielle durable, non seulement pour son développement interne, mais également en tant que moteur de croissance pour l’ensemble du continent africain. (Source apanews)

Tchad : Exonération des droits et taxes sur les céréales

D’après l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, les importations céréalières du Tchad ont augmenté de 8 % pour s’établir à 236 000 tonnes en 2024. Alors que la production locale est attendue en baisse sur fond de conditions météorologiques défavorables, le gouvernement a décidé d’exonérer des droits et taxes l’importation de certaines denrées alimentaires jusqu’au 31 décembre 2025 en vue de satisfaire la demande locale.

Pour stimuler les importations, réduire le coût de l’acquisition des céréales et en améliorer l’accès sur le marché intérieur, alors que la production locale est attendue en baisse sur fond de conditions météorologiques défavorables, le gouvernement tchadien a décidé d’exonérer des droits et taxes l’importation de certaines denrées alimentaires jusqu’au 31 décembre 2025. L’arrêté y relatif a été signé le mercredi 5 février par le ministère des Finances, du Budget, de l’Économie et du Plan. Il est immédiatement entré en vigueur. (Source Africa 24)

Afrique : Un focus sur l’IA au service du développement durable

Durant une semaine, Paris devient le centre névralgique de l’intelligence artificielle (IA) en accueillant le Sommet pour l'Action sur l'Intelligence Artificielle. Cet événement d’envergure mondiale réunit plus de 100 chefs d'États, ainsi qu'un millier d’acteurs du secteur privé et de la société civile, venus des cinq continents.

L’objectif de ce sommet est fondamental : il s’agit de permettre à l’IA de tenir sa promesse initiale—celle du progrès et de l’émancipation. Toutefois, pour que cette ambition devienne réalité, il est essentiel d’établir un cadre de confiance commun, permettant à la fois de contenir les risques liés au développement technologique et d’exploiter pleinement les opportunités qu’offre l’IA. (Source togonews)

Benin : Vers un renouveau pour les filières aviculture et karité

L’ADPME Bénin et Technoserve travaillent ensemble pour booster les filières aviculture et karité. Le 5 février 2025, une réunion clé a eu lieu au siège de l’ADPME pour valider des propositions essentielles pour porter les deux filières.

Cette rencontre a réuni M. Laurent Gangbès, Directeur général de l’Agence de Développement des Petites et Moyennes Entreprises (ADPME Bénin), Mme Maïmouna Mbacké, Directrice pays de Technoserve, et M. Gregory Valadié, Directeur du projet BeniBiz. L’objectif est d’identifier des solutions pour soutenir la filière.

L’accent est mis sur un soutien pratique pour les entreprises agricoles. L’initiative vise à apporter des solutions techniques et financières adaptées aux besoins des acteurs de l’aviculture et du karité, en renforçant la compétitivité des entreprises locales et leur accès au marché ainsi qu’à des financements sur mesure. (Source 24haubenin)