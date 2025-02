Algérie: Direction de la Postes et des Télécommunications d'Oran - Les multiples dangers de l'Internet sur les enfants au centre d'une Journée de sensibilisation

Oran — Les multiples dangers de l'Internet sur les enfants ont constitué le principal thème d'une Journée de sensibilisation, organisée, lundi, par la Direction de la Poste et des Télécommunications de la wilaya d'Oran, à l'attention des élèves, enseignants, associations de parents d'élèves, des conseillers et conseillères religieux, et d'autres participants, dans le cadre de la campagne nationale lancée par le ministère de la Postes et des Télécommunications sous le slogan "Internet, un vaste océan, aidons nos enfants à naviguer en toute sécurité".

Lors de l'ouverture de l'événement, M. Staouli Sidi Mohammed, chef du département des Technologies de l'information et de la communication au sein de la direction, a souligné que l'Internet occupe une place croissante dans la vie professionnelle et personnelle de tous les membres de la famille, notamment les enfants, en raison des nombreux avantages qu'il offre dans les domaines de l'apprentissage, de la communication et des loisirs. Cependant, il comporte également des risques qui menacent la sécurité physique, psychologique et mentale des enfants.

Cette journée de sensibilisation vise à "renforcer la prise de conscience des jeunes et des parents concernant l'importance de la cybersécurité et les dangers liés à une mauvaise utilisation d'Internet, notamment en ce qui concerne les jeux en ligne et les réseaux sociaux", a ajouté le responsable, précisant que la campagne, lancée par le ministère en coordination avec plus de 20 secteurs, dont l'éducation, la solidarité nationale, la santé, les affaires religieuses, les forces de sécurité, entre autres, vise à lutter contre les fléaux tels que le cyberharcèlement, la fraude et les scènes de violence présentes sur les réseaux sociaux accessibles aux enfants.

De son côté, le représentant de la Direction des Affaires Religieuses et des Wakfs de la wilaya d'Oran, Grissi Cheriet, a insisté sur l'importance de "protéger les enfants et de les prémunir contre les dangers potentiels liés à leur utilisation d'Internet, souvent par curiosité ou spontanéité, ce qui les rend vulnérables à des atteintes à leur sécurité morale, voire physique". Il a également souligné l'importance du rôle des mosquées dans la réduction des risques d'Internet pour les enfants, considérant que le discours religieux atteint tous les parents.

L'experte en psychologie à la Direction des Activités Sociales, Aghaf Dounia, a abordé le trouble psychosocial résultant de l'addiction à Internet, où l'enfant passe la majeure partie de son temps dans le monde virtuel, avec des relations instables dans son environnement familial et scolaire. Elle a recommandé de limiter le temps d'accès à Internet et de diversifier les activités éducatives et artistiques pour aider l'enfant à développer sa personnalité et ses relations loin du Web.

Le représentant de la Direction de la Santé de la wilaya d'Oran, Kheitri Elias, a évoqué les risques pour la santé des enfants liés à l'addiction à Internet, tels que l'obésité due à une sédentarité excessive devant l'ordinateur, les troubles oculaires causés par les rayonnements des écrans, ainsi que les dommages auditifs chez les utilisateurs de haut-parleurs.

Au cours de la rencontre, les mesures de protection mises en place par le ministère et les opérateurs de téléphonie mobile ont été présentées, telles que la plateforme "La famille et l'enfant sur Internet en toute sécurité" disponible sur le lien fs.mpt.gov.dz, ainsi que les programmes proposés par "Algérie Télécom" comme "Kaspersky Safe Kids", qui offre un service de contrôle parental flexible pour les enfants, entre autres.