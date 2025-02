Afrique Australe: Crise dans l'Est - Les recommandations du sommet EAC-SADC

Situation sécuritaire dans l'Est de la RDC : plusieurs mesures ont été prises par les chefs d'Etats et de gouvernements au sommet conjoint EAC-SADC tenu samedi 08 février à Dar-es-Salam, en Tanzanie pour mettre fin à la guerre qui secoue la partie Est de la RDC.

En toute urgence les chefs d'Etats de la SADEC et de l'EAC ont lancé un appel à la cessation des hostilités et au cessez-le-feu immédiat. Ils ont demandé aussi le rétablissement des services publics essentiels et des Voies d'approvisionnement en denrées alimentaires afin que soit assurée l'aide humanitaire. Également la réouverture de l'aéroport de Goma.

Par ailleurs, le Sommet a demandé aux chefs des Forces de défense de l'EAC et de la SADC de se réunir dans les cinq jours et de fournir des directives techniques notamment sur le cessez-le-feu immédiat et inconditionnel et la cessation des hostilités, y compris le rapatriement des personnes décédées et l'évacuation des blessés et l'ouverture des principales voies d'approvisionnement.

Le Sommet conjoint a réaffirmé le rôle essentiel des processus de Luanda et de Nairobi et a ordonné que les deux soient fusionnés en un processus Luanda/Nairobi.