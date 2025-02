Algérie: Sétif - 52 exposants à l'ouverture du 2e Salon national de la nutrition de la volaille et du bétail

Setif — La deuxième édition du Salon national de la nutrition de la volaille et du bétail s'est ouverte lundi à Sétif avec la participation de 52 exposants venus de plusieurs wilayas du pays.

Cette manifestation de trois jours regroupe des exposants et opérateurs des secteurs public et privé, venus de 15 wilayas du pays, a indiqué à l'APS, Hamza Benmekhlouf, secrétaire général de la chambre locale de l'agriculture organisatrice du Salon, en marge de la cérémonie d'ouverture présidée par le wali de Sétif, Mustapha Limani.

L'objectif du Salon est de rapprocher les aviculteurs des différentes intervenants de la filière pour échanger leurs expériences et découvrir les plus récentes innovations et techniques de ce domaine d'activité, selon la même source.

La manifestation est une occasion pour les opérateurs d'exposer leurs produits et passer des marchés et accords de partenariat pour le développement de la production et de la formation et pour la promotion du secteur, ont affirmé nombre de participants.