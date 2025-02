Algérie: Oran - Plus de 150 exposants attendus au Salon international de l'Investissement dans l'Industrie, la Construction, l'Energie et l'Exportation

Oran — Plus de 150 exposants nationaux et internationaux sont attendus pour la septième édition du Salon International de l'Investissement dans l'Industrie, la Construction, l'Energie, la Logistique et l'Exportation (Oran Invest Expo), qui se tiendra, du 12 au 15 février au Centre des Conventions "Mohamed Benahmed", a-t-on appris, lundi, le commissaire de l'événement, Ahmed Haniche.

Le salon réunira environ 135 entreprises nationales, publiques et privées, spécialisées dans l'industrie et l'exportation, ainsi que des entreprises étrangères et des représentants de filiales de sociétés étrangères opérant en Algérie, en provenance de Chine, d'Italie, de Turquie, d'Inde, du Venezuela et d'autres pays.

M. Haniche a souligné dans une déclaration à l'APS que ce salon international, qui connaîtra une participation importante de 45 groupes économiques publics opérant dans des secteurs tels que l'industrie électrique, l'énergie, l'électronique, la chimie, la construction, le bois et ses dérivés, ainsi que les mines, vise à "créer une dynamique efficace entre les opérateurs et à encourager la sous-traitance publique, les partenariats d'investissement, tout en offrant un espace d'échange entre les professionnels et les acteurs économiques".

Il a également souligné que cette édition verra la participation d'ambassades de pays africains et européens en Algérie, dans le but de se rapprocher des exposants et des professionnels, de mettre en valeur les opportunités d'investissement direct et d'exportation des produits, ainsi que de rechercher des moyens d'investir et de promouvoir les exportations avec l'Algérie.

Afin d'encourager les jeunes universitaires et les porteurs de projets innovants, un espace d'exposition sera dédié à environ 17 startups provenant de diverses universités telles qu'Oran, Tlemcen, Blida, Sidi Bel Abbes, Boumerdes, Bejaïa, ainsi que des clubs scientifiques et des porteurs de projets innovants. Cela leur permettra de se rapprocher des acteurs économiques et de discuter des opportunités de concrétiser et financer leurs projets, a ajouté le commissaire du salon.

En marge du salon, qui est organisé par l'Agence "Sunflower Communication", des conférences et des débats seront animés sur des sujets tels que "les énergies renouvelables", "le développement du tissu industriel par la sous-traitance", "la logistique, l'exportation et l'accompagnement des exportateurs", "comment financer des projets via la bourse", "les partenariats rentables, encourager les investissements et promouvoir les exportations", entre autres.

Pour rappel, lors de la précédente édition, environ 50 accords de partenariat ont été conclus entre des opérateurs nationaux (entreprises publiques et privées) et étrangers dans divers secteurs pour l'exportation de produits vers les pays africains, notamment des matériaux de construction, des produits alimentaires et des équipements électriques.

Plus de 12.000 visiteurs en provenance de différentes wilayas du pays, des hommes d'affaires et des représentants de 30 ambassades en Algérie ont également participé à l'événement.