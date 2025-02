Algérie: Energie - M. Arkab évoque avec le ministre nigérien du Pétrole les moyens de renforcer la coopération bilatérale

Alger — Le ministre d'Etat, ministre de l'Energie, des Mines et des Energies renouvelables, Mohamed Arkab a reçu, lundi à Alger, le ministre du Pétrole de la République du Niger, Sahabi Oumarou, accompagné d'une délégation de haut niveau, avec lequel il a évoqué les moyens de renforcer les relations de coopération fraternelles et historiques entre les deux pays, notamment dans le domaine de l'énergie et des hydrocarbures, a indiqué un communiqué du ministère.

Etaient présents à cette audience, du côté nigérien, le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de l'Environnement, le colonel Maizama Abdoulaye, et des responsables et cadres du ministère du Pétrole et de la Société nigérienne du pétrole (SONIDEP), ainsi que l'ambassadeur de la République du Niger à Alger et, du côté algérien, le Président-directeur général (PDG) de Sonatrach, Rachid Hachichi et plusieurs cadres du ministère.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont évoqué les derniers développements liés à la mise en oeuvre des projets de développement conjoints convenus, incluant les projets de recherche, d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures, ainsi que les projets de raffinage, de pétrochimie, de commercialisation et de distribution des produits pétroliers, dans le cadre du mémorandum d'entente signé entre Sonatrach et SONIDEP, le 1er octobre 2024.

Les entretiens ont aussi porté sur les conclusions des visites des délégations de Sonatrach à Niamey, ayant abouti à la signature d'un procès-verbal de réunion le 14 janvier 2025 entre Sonatrach et SONIDEP. Ce document prévoit la création de deux (2) sous-comités, le premier chargé d'accompagner le Niger dans le lancement d'un projet de raffinerie et d'un complexe pétrochimique dans la ville de Dosso, et le second dédié à la gestion des projets, à la conclusion des marchés et au développement des cadres juridiques nécessaires au soutien du secteur pétrolier et pétrochimique au Niger.

A cette occasion, M. Arkab a tenu à souligner l'engagement de l'Algérie à "poursuivre son soutien aux frères de la République du Niger, notamment dans le domaine de l'énergie et de l'industrie des hydrocarbures". Il a souligné l'importance du transfert de l'expertise algérienne et de la mise à disposition des programmes de formation spécialisés pour soutenir les compétences nigériennes.

De son côté, M. Oumarou s'est dit reconnaissant quant à la coopération étroite entre les deux pays, saluant l'appui technique de "Sonatrach", pour contribuer à la réalisation des objectifs communs. Il a, par là-même, mis en avant l'importance de la formation dispensée par l'Institut algérien du pétrole pour la qualification des cadres et techniciens nigériens.

La réunion qui s'est déroulée au siège du ministère a également été l'occasion d'évoquer le projet stratégique du Gazoduc Transsaharien (TSGP), tout en mettant l'accent sur "la nécessité de poursuivre les réunions de coordination pour étudier les différents aspects du projet et suivre la mise en oeuvre des décisions prises lors des précédentes réunions tripartites entre les ministres des Hydrocarbures d'Algérie, du Niger et du Nigeria.

A cette occasion, le PDG de Sonatrach a remis les résultats des analyses du laboratoire des échantillons de pétrole brut nigérien, effectuées dans les laboratoires de la société en Algérie, reflétant ainsi le niveau de coopération technique entre les deux pays.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la visite du ministre nigérien du Pétrole en Algérie du 9 au 15 février.

Le programme de visite de la délégation nigérienne comprend plusieurs rencontres avec des responsables de Sonatrach, en sus de visites sur le terrain des installations énergétiques majeures du secteur des hydrocarbures.