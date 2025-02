Algérie: Ligue 1 Mobilis (16e J) - L'affiche MCA-JSK, l'ESM et l'USB sommés de réagir

Alger — La 16e journée du championnat de la Ligue 1 Mobilis de football, marquant le début de la phase retour de la compétition, prévue à partir de mardi, sera marquée par le "clasico" entre le leader le MC Alger et la JS Kabylie, alors que les deux relégables: l'ES Mostaganem et l'US Biskra, n'auront plus droit à l'erreur dans l'optique du maintien.

Après le déroulement de plusieurs matchs, comptant pour la mise à jour du calendrier, le championnat reprendra ses droits, moins d'une semaine après la clôture de la période des transferts d'hiver, qui a permis à certains clubs de se renforcer, aussi bien pour ceux qui jouent le titre, que pour ceux luttant pour le maintien.

Détenteur du titre honorifique du champion d'hiver, le "Doyen" (1e, 28 pts), sera face à un véritable test, puisque les "Canaris" tenteront de refaire leur retard de 3 points, sur leur adversaire du jour, après avoir occupé le fauteuil de leader pendant quelques journées.

Auréolé du titre de la Supercoupe d'Algérie 2024, remporté samedi face au CR Belouizdad (2-2, aux t.a.b : 4-3), le Mouloudia est appelé à sortir le grand jeu face à une équipe kabyle, qui a souvent posé des problèmes aux Algérois à Alger, comme ce fut le cas la saison dernière (1-1).

Le dauphin, le CR Belouizdad (2e, 26 pts), est appelé à relever la tête à domicile face à l'USM Khenchela (8e, 20 pts), pour oublier la désillusion de la Supercoupe d'Algérie, et reprendre rapidement confiance.

Le nouvel entraîneur allemand du Chabab, Sead Ramovic, qui a échoué dans son premier test, cherchera à remporter son premier succès, pouvant lui permettre de prendre le poste de leader, en cas d'un faux-pas du MCA.

De son côté, la formation de Khenchela, qui reste sur une lourde défaite en déplacement face à l'USM Alger (3-0), abordera le match avec l'intention de revenir avec un bon résultat, et mettre à profit la fébrilité du CRB à la maison, avec un bilan de 11 points pris sur 21 possibles.

L'Entente appeler à confirmer à El-Bayadh

L'USM Alger et le CS Constantine, qui occupent respectivement la 3e place (25 pts) et la 5e (23 pts), effectueront un déplacement périlleux chez les deux relégables: l'ES Mostaganem (15e, 13 pts) et l'US Biskra (16e, 12 pts).

L'USMA, qui a bouclé la phase aller sur le podium, après un passage à vide de trois matchs, se rendra du côté de la capitale des "Ziban" pour affronter l'USB, auteur de la plus longue série (en cours) de matchs sans victoire (10).

Les joueurs de l'entraîneur Lyamine Bougherara, devront impérativement réagir et mettre fin à cette série noire, dans l'optique d'amorcer leur mission de sauvetage.

Si l'USB traverse une mauvaise passe, l'ESM commence, en revanche, à se remettre sur les rails, en témoigne sa belle série de cinq matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. Une victoire face au CSC permettra aux Mostaganémois de quitter éventuellement la zone de relégation.

Le CSC, éliminé aux 1/32es de finale de la Coupe d'Algérie, face à l'Olympique Akbou (1-0) à Béjaïa, aura à coeur de relever la tête et monter sur le podium.

Dans le ventre mou du tableau, l'ASO Chlef (8e, 20 pts) sera face à un match piège devant le Paradou AC (5e, 23 pts), avec des statistiques qui plaident en sa faveur en dehors de ses bases (10 points décrochés sur un total de 21 possibles, NDLR).

Le MC El-Bayadh (12e, 17 pts), sur une courbe ascendante (trois succès de rang, toutes compétitions confondues, NDLR), recevra l'ES Sétif (7e, 21 pts) avec l'intention de confirmer son réveil, et s'éloigner de la zone de turbulences.

Quant aux Sétifiens, invaincus depuis cinq matchs, ils se rendront à El-Bayadh pour préserver la dynamique, dans ce qui sera le deuxième match pour son nouvel entraîneur tunisien, Nabil Kouki, après avoir réussi ses débuts face à l'Amel El-Eulma (1-0), aux 1/8es de finale de "Dame Coupe".

Enfin, la JS Saoura et le NC Magra, respectivement 13e (16 pts) et 14e (15 pts) au classement, partiront, à priori, favoris à domicile pour l'objectif de quitter la zone rouge.

Les gars de la Saoura recevront le MC Oran (10e, 18 pts), tandis que le "Nedjm" accueillera l'O.Akbou (10e, 18 pts).

Programme des matchs de la 16e journée du championnat de la Ligue 1 Mobilis de football, prévus mardi, mercredi, jeudi, et vendredi :

Mardi, 11 février 2025 :

AOS Chlef - Paradou AC 15h00 Huis clos

MC El-Bayadh - ES Sétif 15h00 Huis clos

Mercredi, 12 février 2025 :

JS Saoura - MC Oran 15h00

CR Belouizdad - USM Khenchela 19h00

Jeudi, 13 février 2025 :

ES Mostaganem - CS Constantine 16h00 Huis clos

MC Alger - JS Kabylie 20h00

Vendredi, 14 février 2025 :

NC Magra - Olympique Akbou 15h00

US Biskra - USM Alger 17h00 Huis clos

Classement : Pts J

1). MC Alger 28 15

2). CR Belouizdad 26 15

3). USM Alger 25 15

--). JS Kabylie 25 15

5). CS Constantine 23 15

--). Paradou AC 23 15

7). ES Sétif 21 15

8). USM Khenchela 20 15

--). ASO Chlef 20 15

10). Olympique Akbou 18 15

--). MC Oran 18 15

12). MC El Bayadh 17 15

13). JS Saoura 16 15

14). NC Magra 15 15

15). ES Mostaganem 13 15

16). US Biskra 12 15.