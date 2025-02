Algérie: Annaba - Huit pièces en lice au Festival culturel national des productions théâtrales féminines

Annaba — Le 7ème Festival culturel national des productions théâtrales féminines, prévu à Annaba du 13 au 18 février, mettra en lice huit (8) pièces reflétant la créativité des femmes dans l'art dramatique, a indiqué, lundi, la responsable de la communication de cet événement, Hana Menasria.

Elle a précisé que le festival réunira, durant près d'une semaine, des troupes théâtrales, des associations culturelles et des théâtres régionaux de plusieurs wilayas du pays.

Les pièces théâtrales, dont "Es-Sakia, les grands hommes ne meurent pas", du Théâtre régional de Souk Ahras, "Rêve d'une vie" de l'Association La Scène d'Or d'Annaba, "Les chiens n'aboient pas" de l'Association culturelle Manara de Boumerdes, "Cerveau d'un voleur" de l'Association du 4ème art d'Alger et "Visages et chaussures" de l'Association culturelle Rayan de Jijel, concourront pour les prix du festival, dont celui du meilleur spectacle, de la meilleure mise en scène, des meilleurs comédiens, de la meilleure scénographie et de la meilleure musique, selon la même source.

Outre les spectacles en compétition, qui seront évalués par un jury composé de spécialistes, dont le musicien Safi Boutella, le commissariat du festival, dirigé par l'artiste Ghania Sirouti, a inscrit pour cette édition une touche dédiée au patrimoine, à travers le programme "le Café de l'après-midi" qui accueillera des personnalités artistiques et ouvrira des dialogues sur les différents aspects culturels et patrimoniaux reflétés dans l'art dramatique, tout en veillant à sa préservation et à sa valorisation, a encore souligné Mme Menasria.

Des sessions de formation sont également au programme de la manifestation, organisée pour développer les compétences des professionnels dans les domaines de l'écriture théâtrale et de la mise en scène.

Cette 7éme du Festival culturel national des productions théâtrales féminines, dont le slogan est "Une évaluation en toute conscience pour une créativité prometteuse et durable", sera marquée par un hommage posthume à l'artiste disparue Nouria Kazdarli qui avait participé à plus de 300 œuvres artistiques entre pièces de théâtre, téléfilms et longs-métrages.

Les représentations théâtrales prévues dans le cadre de ce Festival, organisé en coordination avec la direction de wilaya de la Culture et des Arts, auront lieu durant 6 jours au théâtre régional Azzedine-Medjoubi d'Annaba.