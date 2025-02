Algérie: Alger - M. Rekhroukh donne le coup d'envoi de plusieurs projets dans le cadre des plans bleu et jaune

Le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Lakhdar Rekhroukh, a donné, lundi, le coup d'envoi des travaux de plusieurs projets dans le cadre des plans bleu et jaune inscrits au titre des projets de "la vision stratégique de développement et de modernisation de la capitale".

Le coup d'envoi a été donné lors d'une visite de travail et d'inspection au cours de laquelle le ministre s'est enquis de plusieurs projets du secteur au niveau du territoire de la wilaya, accompagné du wali d'Alger, Mohamed Abdenour Rabehi et du président de l'Assemblée populaire de wilaya (APW), Lahbib Ben Boulaïd.

Les projets lancés qui s'inscrivent dans le cadre de "la vision stratégique de développement et de modernisation de la capitale", comprennent le plan blanc d'aménagement urbain et de réhabilitation des bâtisses, le plan jaune de transport et de mobilité dans la capitale, le plan vert visant à restaurer les équilibres écologiques et à améliorer l'environnement dans la capitale et le plan bleu visant à aménager la façade maritime de la baie d'Alger.

Dans ce contexte, M. Rekhroukh a donné le coup d'envoi des travaux d'aménagement de la façade maritime à proximité du stade Ferhani dans la commune de Bab el Oued, qui s'inscrit dans le cadre du plan bleu. Il a ordonné aux deux maîtres d'oeuvre de veiller à la maitrise du déferlement des vagues vu les dégâts importants qui risquent d'en découler, se félicitant de l'importance dudit projet et de la coordination entre sa superficie et son coût.

S'agissant du plan jaune visant à faciliter le transport et la mobilité à Alger, le ministre a donné, à Cheraga, le coup d'envoi des travaux de réalisation d'une trémie de 280 mètres de long au niveau de la RN 41 afin de décongestionner le trafic routier notamment sur l'axe Cheraga-Ain Benian, la réception étant prévue en juin prochain.

A la commune d'El Achour, M. Rekhroukh s'est enquis de l'état d'avancement des travaux de réalisation du deuxième tronçon de la rocade reliant le complexe du 5 Juillet à Kheraicia. A cette occasion, il a souligné la nécessité de respecter le délai de livraison du projet, soit avant la fin du mois de mars prochain.

Le ministre et la délégation qui l'accompagne se sont ensuite rendus à la commune de Baba Hassan, où ils ont inspecté l'avancement des travaux de doublement de la rocade reliant les communes de Baba Hassan et Saoula, dont le taux d'avancement est de 90%, la livraison étant prévue au mois d'avril.

Au terme de sa visite de travail, le ministre s'est rendu à la commune de Birkhadem, où il a inspecté les travaux en cours au niveau de la RN 63 reliant Saoula à Birkhadem. La première phase des travaux a été achevée et le lancement de la deuxième phase est prévue "dans les plus brefs délais", la livraison étant prévue fin avril prochain.

Dans une déclaration à la presse en marge de la visite, M. Rekhroukh a fait savoir que l'entrée en exploitation de la plupart de ces projets, qui s'inscrivent dans le cadre du programme du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant à fluidifier le trafic routier dans les grandes villes, notamment à Alger, est prévue à partir d'avril prochain, tandis que la réception de ce qui reste est prévue au plus tard avant la fin de l'année en cours.

Répondant à une question d'un journaliste sur la numérisation du secteur, M. Rekhroukh a souligné que ses services œuvraient à la réalisation de plusieurs projets permettant un suivi numérique de tous les travaux et chantiers lancés par le secteur à l'échelle nationale, une nécessité imposée par la superficie géographique du pays et son réseau routier étendu.