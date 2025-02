Algérie: Attaf arrive à Addis-Abeba pour prendre part à la réunion du conseil exécutif de l'UA

Alger — Chargé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, M. Ahmed Attaf, est arrivé, lundi à Addis-Abeba, capitale de la République fédérale d'Ethiopie, pour prendre part aux travaux de la 46ème session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine (UA), prévue les 12 et 13 février 2025, indique un communiqué du ministère.

L'ordre du jour de cette session, qui se tient en prévision du Sommet de l'UA, prévu les 15 et 16 février 2025, comprend "de nombreux dossiers et questions importantes liés à l'action africaine commune, dont l'examen des rapports annuels des activités de l'organisation continentale et de ses différents organes, l'élection des membres du Conseil de paix et de sécurité de l'UA, l'élection de six commissaires de l'UA, le parachèvement du cadre juridique de la Zone de libre-échange continentale africaine, et l'adoption des statuts du mécanisme africain de prévision et de réponse aux catastrophes", selon le communiqué.

En marge de sa participation aux travaux du Conseil exécutif, M. Attaf tiendra des rencontres bilatérales avec des ministres des Affaires étrangères de pays africains frères, ajoute la même source.