Ile Maurice: New Mauritius Hotels Ltd réalise un chiffre d'affaires de Rs 8,61 milliards

Bonne nouvelle. New Mauritius Hotels Ltd (NMH) continue sa progression au premier semestre de l'année financière 2025 (1er juillet31 décembre 2024). Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de Rs 8,61 milliards, en hausse de 17 % par rapport aux Rs 7,36 milliards enregistrées durant la même période en 2024. L'Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization (EBITDA) a progressé de 8 , 3 % , atteignant Rs 2,61 milliards contre Rs 2,41 milliards l'an passé, tandis que le bénéfice après impôts s'élève à Rs 1,09 milliard, en légère hausse par rapport aux Rs 1,06 milliard de 2024.

Cette performance a été réalisée dans un contexte économique complexe, marqué par une augmentation des coûts opérationnels, le paiement du bonus du 14e mois et l'introduction d'une nouvelle taxe climatique. Malgré ces défis, NMH consolide sa position de leader dans l'industrie hôtelière mauricienne.

Le Chief Executive Officer (CEO) de NMH, Stéphane Poupinel de Valencé, a salué l'engagement des équipes du groupe, soulignant que cette performance place NMH dans une dynamique positive pour une croissance continue. Il a également exprimé son optimisme quant aux perspectives pour le second semestre, avec un chiffre d'affaires prévu en hausse et un EBITDA stable aux alentours de Rs 4,5 milliards pour l'ensemble de l'exercice financier 2025. «Nous sommes confiants de clôturer l'exercice financier 2025 avec un chiffre d'affaires en croissance et un EBITDA stable», a-t-il déclaré.

Stéphane Poupinel de Valencé a également souligné l'importance des performances à l'international : «Nos trois touropérateurs continuent à contribuer de manière significative à la profitabilité du groupe. Au Maroc, notre partenariat récemment signé avec Yamed est une étape importante qui nous permettra de poursuivre sereinement notre expansion à Marrakech.»

Réduction de la dette

NMH poursuit avec succès sa stratégie de réduction de la dette, enregistrant une baisse de 11 % de ses charges financières. Les emprunts s'élèvent désormais à Rs 568 millions contre Rs 644 millions l'année précédente, grâce à une réduction de l'endettement et des taux d'intérêt plus avantageux. Parallèlement, les fonds propres ont augmenté de près de Rs 2 milliards au cours des 18 derniers mois, renforçant ainsi la position financière du groupe.

À Maurice, les opérations hôtelières ont généré un chiffre d'affaires de Rs 6,12 milliards, en hausse de 17,3 % par rapport à 2024. La rénovation de 165 chambres au Victoria Beachcomber et de la Villa Royale au Royal Palm Beachcomber Luxury a contribué à cette performance. L'EBITDA des activités locales a progressé de 10,4 %, atteignant Rs 1,93 milliard.

À l'international, les Seychelles ont enregistré un EBITDA de Rs 227 millions pour le semestre, en hausse de 10 % par rapport à 2024, tandis que les opérations au Maroc ont affiché un chiffre d'affaires de Rs 626 millions, en hausse de 32,4 %. Cependant, l'EBITDA marocain a connu une légère baisse due aux indemnités d'assurance liées au séisme de l'année précédente et aux instabilités au Moyen-Orient. Un partenariat stratégique avec Yamed Investment Management a été signé pour soutenir l'expansion de NMH à Marrakech.

Les tour-opérateurs de NMH ont également enregistré des résultats positifs, avec une hausse de 13,7 % de leur chiffre d'affaires et une progression de l'EBITDA de 24,8 %, atteignant Rs 370 millions. Par ailleurs, les Secured Notes de Kingfisher Limited, utilisées pour financer l'extension de l'hôtel Sainte Anne aux Seychelles, ont été refinancées à des taux d'intérêt plus bas.

Malgré les pressions inflationnistes et l'augmentation des coûts d'opération, NMH aborde le deuxième semestre de l'année financière avec confiance. Le groupe prévoit un chiffre d'affaires supérieur à Rs 16 milliards et un EBITDA de plus de Rs 4,5 milliards pour l'exercice se terminant le 30 juin 2025, consolidant ainsi sa position pour une fin d'année solide et une croissance à long terme.