Port Soudan — Le porte-parole officiel du gouvernement, le ministre de la Culture et de l'Information, M. Khaled Al- Eaysir a confirmé que le peuple est aujourd'hui uni derrière la bannière des forces armées soudanaises, des forces d'appui et des forces mobilisées, et ce sont eux qui choisiront leur destin futur.

Al- Eaysir a ajouté dans un message sur Facebook : « En bref, avançons jusqu'à ce que nous nettoyions chaque centimètre du territoire soudanais des mercenaires et des rebelles », indiquant que le peuple est aujourd'hui uni derrière la bannière des Forces armées soudanaises, des forces d'appui et des mobilisées, et ce sont eux qui choisiront leur sort futur.

Il a déclaré que l'objectif le plus important est de ramener les femmes, les enfants et les personnes âgées dans leurs foyers et leurs écoles, et d'assurer une vie décente, la sécurité et la sûreté pour tous, appelant à avancer unis, en tant que peuple cohésif soutenant une seule armée.