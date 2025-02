Guinée: Retour à l'ordre constitutionnel - Les interrogations de Mohamed Lamine Kamissoko du RPG Arc-en-ciel

L'ancien député, Honorable Mohamed Lamine Kamissoko a interpellé le Président Général Mamadi Doumbouya de se rappeler lors de sa prestation de serment pour conduire la transition guinéenne avant de parler du cas de Alhousseny Makanéra Kaké, ex allié du professeur Alpha Condé.

C'était le week-end dernier à l'occasion de l'assemblée générale hebdomadaire du Rassemblement du Peuple de Guinée (RPG) Arc-en-ciel au siège national du parti sis à G'bessia.

Ce membre du bureau politique national de cette formation politique s'est posé une question cruciale concernant l'entourage du Général Doumbouya.

<< Le Général Mamadi Doumbouya a juré en mettant sa main sur le coran en disant << je jure de respecter et de faire respecter les dispositions de la charte de la transition << et plus grave, il dit en cas de parjure, que je subisse les rigueurs de la loi. Ça, c'est dit les imams et intellectuels du pays sont là, et toutes les institutions républicains sont également là. Chacun a suivi cette prestation de serment. Il a dit qu'il ne sera pas candidat, qu'il n'a pas de parti politique. Le Général a dit cela, comment voulez-vous le pousser à ce qu'il soit candidat ? >>, s'est interrogé le député.

Parlant du cas de Alhousseny Makanéra Kaké, Mr Kamissoko déclare qu'il n'était qu'un simple allié du professeur Alpha Condé.

<< Qui n'a pas vu Makanéra avec le RPG ? Qui n'a pas vu le mouvement qu'il a créé, le mouvement N'Dimboré à Boké ? Si un homme comme ça aujourd'hui est plus malheureux qu'ailleurs encore, mais les responsables du RPG de l'intérieur doivent comprendre qu'il n'a jamais été un militant du parti. Et il n'a jamais été non plus un responsable du RPG Arc-en-ciel. Il avait un parti et il dit qu'il est allié au professeur Alpha Condé. Maintenant cette personne peut venir auprès des structures du parti pour parler au nom du RPG ? >>, s'interroge-t-il également.

Il conclut en réitérant que les gens qui partent dire au Président de la transition, qu'ils peuvent mettre le RPG à sa disposition, qu'ils se trompent et ils le mentent.