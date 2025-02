Angola: Le terminal TOBD pourrait contribuer à l'indépendance énergétique du pays

Luanda — Le ministre des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz, Diamantino de Azevedo, a déclaré, ce lundi, dans la province de Bengo, que le terminal maritime de Barra do Dande (TOBD) contribuera à l'indépendance énergétique et à la dynamisation du développement du pays.

Lors de la cérémonie d'inauguration du terminal portière, présidée par le Président de la République, João Lourenço, le ministre a souligné que l'infrastructure, propriété de Sonangol, aura un impact socio-économique majeur pour le pays, car elle apparaît comme stratégique pour le segment «downstrean» du secteur pétrolier et gazier.

Selon le ministre, le TOBD a été construit en conformité aux objectifs fixés dans les Plans Nationaux de Développement (PDN) 2018-2022 et 2023-2027 et constitue une partie importante de la stratégie du Gouvernement visant à garantir l'autosuffisance nationale en produits raffinés, ce qui comprend la construction de nouvelles raffineries, installations de stockage et de stations-service.

Dans ce contexte, a-t-il ajouté, le terminal de Barra do Dande jouera un rôle de premier plan dans le renforcement de la sécurité énergétique du pays, à la lumière du décret présidentiel nº 218/19 et de l'ordonnance présidentielle 103/19, qui prévoient la création d'une réserve stratégique de sécurité nationale et réglementent sa mise en oeuvre, en définissant les volumes et la période d'autonomie par type de produit.

Le ministre a expliqué que l'infrastructure a la capacité de stocker 582 000 mètres cubes de combustibles liquides et gazeux, ce qui permettra, en situation de crise, de garantir l'autonomie d'approvisionnement dans l'ensemble du pays pendant 30 jours.

Diamantino de Azevedo a également mentionné que le Plan national de développement 2023-2027 veut que l'Angola dispose d'une capacité de stockage de carburant sur le sol d'un million 260 000 mètres cubes.

Actuellement, a-t-il souligné, l'Angola dispose d'une capacité de stockage sur le sol de 676 000 mètres cubes.

La phase de construction du terminal a généré environ 4 000 emplois et pour sa mise en opération, on aura besoin de près 400 travailleurs. Le projet est doté d'un budget de 642 millions de dollars, a-t-il indiqué.

En plus de son objectif opérationnel, TOBD va promouvoir les activités directes et indirectes d'autres entreprises nationales, devenant ainsi un facteur clé pour l'économie de la province de Bengo, en particulier, et pour le pays, en général.

Dans ce cadre, le ministre a réitéré son engagement continu dans l'amélioration des projets et des infrastructures du secteur tout au long de sa chaîne de valeur, la construction des raffineries de Cabinda et de Lobito, outre la requalification des terminaux maritimes de Lobito et de Namibe, la construction de l'oléoduc pour approvisionner l'aéroport international António Agostinho Neto et la construction d'une installation de stockage de carburant à Huíla.

Diamantino de Azevedo a déclaré qu'avec ces projets, l'objectif est de garantir la création d'infrastructures qui ajoutent de la valeur au secteur de manière durable, efficace et rentable, en synergie avec d'autres initiatives gouvernementales.