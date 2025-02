Afrique: Aide étrangère américaine - Le continent se prépare à la suspension

En réponse à la récente décision des États-Unis de geler et de revoir l'aide étrangère financée par les États-Unis dans le monde entier, à l'exception de certains cas, la secrétaire d'État à la Santé du Kenya, Deborah Barasa, a déclaré mercredi à Nairobi qu'en dépit des défis complexes auxquels son pays est confronté, il est essentiel d'assurer la continuité des services de santé essentiels, en particulier des programmes liés au VIH/sida et à la tuberculose.

"Depuis plus de 40 ans, nous avons pu compter sur nos partenaires. Le PEPFAR a fait un excellent travail en veillant à ce que les patients atteints du VIH et de la tuberculose bénéficient de services de santé ... avec plus de 3,7 millions de personnes sous traitement contre le VIH [au Kenya] ... à ce stade, je crois qu'il est crucial pour nous de réfléchir à des solutions durables. Le financement de la santé nationale... et la recherche d'autres formes de financement alternatives auprès du Trésor public", a dit Mme Barasa.

Bien que les décrets aient été modifiés pour permettre des dérogations pour "l'aide humanitaire vitale", y compris "les médicaments vitaux de base", ce qui pourrait s'appliquer à des programmes de santé tels que le PEPFAR - le plan d'urgence du président des États-Unis pour la lutte contre le sida, qui collabore avec des partenaires dans 55 pays à travers le monde - de nombreux pays s'efforcent d'évaluer les implications de ce qui pourrait s'apparenter à la fin de l'aide étrangère des États-Unis.

L'un d'entre eux est l'Afrique du Sud. Avec 7,8 millions de personnes vivant avec le VIH, ce pays a été l'un des principaux bénéficiaires du programme PEPFAR au cours des deux dernières décennies. Son ministre de la Santé, Aaron Motsoaledi, a déclaré à la presse la semaine dernière à Johannesburg que Prétoria avait été pris de court par la récente décision et qu'il essayait encore d'en déchiffrer toute la signification.

Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a déclaré qu'il soutenait depuis longtemps l'aide étrangère, mais qu'il ne s'agissait pas non plus d'une oeuvre de charité.

Le chef de la diplomatie américaine affirme que la dérogation est claire : « Si cela permet de sauver des vies, s'il s'agit d'une aide d'urgence vitale (nourriture, médicaments, peu importe), ils bénéficient d'une exception. Je ne sais pas comment cela pourrait etre plus clairs ».

Cette semaine, M. Motsoaledi a rencontré des représentants de l'ambassade des États-Unis pour discuter de la coopération bilatérale en matière de santé et de nouvelles politiques d'assistance de Washington.

Les deux parties ont promis de maintenir les canaux de communication ouverts alors qu'elles discutent de partenariats sanitaires vitaux, selon une déclaration commune publiée à l'issue de la réunion.

Alors que les pays évaluent leur situation, Asanda Ngoasheng, un analyste politique sud-africain, a déclaré que les pays bénéficiaires seront affectés d'une manière ou d'une autre.

"En effet, un grand nombre de systèmes de santé publique, d'administrations et d'infrastructures de santé publique n'existent que grâce au programme PEPFAR. Même dans le cas où le PEPFAR ne finance pas 100 % des programmes, toute somme supprimée signifie que les pays ne pourraient tout simplement pas se permettre des programmes qu'ils pouvaient financer avec l'argent qui était complété par le PEPFAR auparavant", estime M. Ngoasheng.

Des programmes non liés à la santé sont également touchés. Au Sénégal, par exemple, un projet d'infrastructure et de développement financé par le Millennium Challenge Corporation, une initiative lancée par le président républicain de l'époque George W. Bush, pourrait perdre son financement.

Le projet d'électricité de 550 millions de dollars mis en oeuvre par le Millennium Challenge Account Sénégal visait à améliorer le réseau de transmission du pays et à accroître l'accès à l'électricité dans les zones rurales et à la périphérie des villes dans les régions du sud et du centre.

Mamadou Thior, journaliste et président de l'organisation de surveillance des médias CORED, explique à la VOA que le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, a récemment abordé la question.

"Le Sénégal vit la deuxième phase du MCA (Millennium Challenge Account). Il s'occupait principalement de l'électricité, dans les zones rurales, et le financement en provenance des États-Unis pour cette deuxième phase affectera environ 12 millions de personnes. ...Avant-hier, le Premier ministre, qui lançait un projet d'approvisionnement en eau dans les zones rurales, a été déçu d'annoncer la triste nouvelle à la population", a expliqué M. Thior.

M. Sonko a souligné la nécessité pour les pays de travailler à leur autosuffisance.

"Il est grand temps que les Africains et les autres peuples apprennent à dépendre d'eux-mêmes plutôt que de l'aide occidentale, car c'est là que résident les inconvénients. Les nouveaux dirigeants du Sénégal mettent l'accent sur la souveraineté nationale. Ousmane Sonko étant le chef de file des défenseurs de cette nouvelle vision de la souveraineté, ils devront compter sur les ressources locales pour poursuivre le reste du projet, car il n'y a pas de retour en arrière possible", a encore dit M. Thior.

Enfin, au Nigeria, un pays qui a reçu environ 1 milliard de dollars d'aide étrangère américaine l'année dernière, les autorités ont mis en place cette semaine un comité composé de membres des ministères des Finances, de la Santé et de l'Environnement afin d'élaborer une alternative pour certains programmes financés par l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID).