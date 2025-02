Angola: Le Président de la République termine sa journée de travail à Bengo

Caxito — Le Président de la République, João Lourenço, a conclu sa visite de travail dans la province de Bengo, où il a inauguré le Terminal Océanique situé dans la municipalité de Barra do Dande.

Il s'agit d'une grande infrastructure stratégique, qui rendra l'exploitation de la compagnie pétrolière angolaise Sonangol plus efficace et plus sûre.

S'adressant à la presse, après l'inauguration du terminal, le Président João Lourenço a déclaré que ce n'est qu'avec l'achèvement, dans les années à venir, de la raffinerie de Lobito que l'Angola sera autosuffisant en matière de production de carburant.

Le Président de la République a toutefois informé que la livraison de la raffinerie de Cabinda est prévue pour cette année.

Cependant, le Chef de l'État a considéré le terminal océanique de Barra do Dande comme un projet stratégique pour la croissance du secteur pétrolier et a donc regretté qu'il ait resté paralysé pendant cinq ans.

« C'est un projet stratégique, je le répète, le deuxième est la raffinerie de Lobito. Par conséquent, ce projet a une fin, mais si dans les prochaines années nous terminons les travaux de la raffinerie de Lobito, nous pourrons dire qu'en termes d'autosuffisance en matière de production de carburant, le pays ira bien», a-t-il souligné.

Le Président a également évoqué la nécessité de construire davantage d'infrastructures de stockage de carburant dans les provinces de Huila, Moxico Leste et Cuando.

Avec l'inauguration de cette infrastructure, d'un budget de 642 millions de dollars, l'Angola disposera d'une plus grande capacité de stockage terrestre d'essence, de diesel et de gaz de cuisine, ce qui représente un gain notable et un grand progrès dans la résolution des défis logistiques du pays.

Le projet permettra la création de réserves stratégiques de sécurité de combustibles liquides et d'espaces pour la commercialisation des services de stockage dans la région, permettant au pays d'augmenter sa capacité actuelle de stockage terrestre de plus de 580 000 mètres cubes.

Dans une première phase, 29 réservoirs de stockage ont été installés au terminal et une jetée de 1 700 mètres a été construite pour recevoir les grands navires.

Au terminal, des conduites de plus de 500 mètres linéaires ont également été construites pour le transbordement du carburant, qui doit être stocké dans les différents réservoirs.

Dans la deuxième phase, en fonction de la demande du marché, la capacité pourrait atteindre jusqu'à 728 500 mètres cubes de stockage de carburant.