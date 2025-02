Sénégal: Grand Tortue Ahmeyim a produit ses premières cargaisons de gaz, selon Kosmos Energy

Dakar — La société américaine Kosmos Energy a annoncé, lundi, la première production de gaz naturel liquéfié (GNL) du gisement Grand Tortue Ahmeyim (GTA), situé sur la frontière sénégalo-mauritanienne.

Kosmos Energy affirme que c'est "la première production de [GNL] réalisée dans le cadre de ce projet".

Cette annonce confirme l'entrée de plain-pied du Sénégal parmi les pays producteurs de pétrole et de gaz, les gouvernements mauritanien et sénégalais ayant annoncé, le 31 décembre dernier, que le gaz avait "commencé à couler des puits vers le navire flottant de production, de stockage et de déchargement" implanté en mer, à la frontière des deux pays.

Quelques mois auparavant, le 25 juin 2024, la présidence de la République du Sénégal a annoncé que le champ Sangomar, situé à une centaine de kilomètres au sud de Dakar, avait produit ses premiers barils de pétrole.

GTA est un projet gazier impliquant l'opérateur BP, qui en est l'actionnaire principal, et ses partenaires, à savoir Kosmos Energy, la Société des pétroles du Sénégal et la Société mauritanienne des hydrocarbures et de patrimoine minier.

Le gisement est exploité par British Petroleum.

Selon Mohamed Ould Khaled, le ministre mauritanien de l'Énergie et du Pétrole, et son homologue sénégalais, Birame Souleye Diop, la capacité de production de gaz de GTA est estimée à 2,5 millions de tonnes par an.

Elle devrait passer à 10 millions de tonnes par an dans les prochaines années, affirme l'Agence mauritanienne d'information en citant M. Ould Khaled.

Le champ pétrolier de Sangomar est exploité par la société australienne Woodside Energy. Le Sénégal possède un autre champ gazier, Yakaar-Teranga.