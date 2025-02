Sénégal: Semaine nationale de l'école de base - La 24e édition axée sur la « consolidation des valeurs civiques »

Rufisque — La 24e Semaine nationale de l'école de base a été lancée, lundi, à l'École de formation des instituteurs (EFI) de Rufisque, autour d'un thème dit de « portée capitale », à savoir « la consolidation des valeurs civiques, l'école et les Forces de défense et de sécurité au service de la nation ».

Le ministre de l'Éducation nationale Moustapha Guirassy, venu présider le lancement de la manifestation aux côtés de son homologue des Forces armées, Birame Diop, a relevé que « l'école de base est le fondement sur lequel repose l'édifice de notre société, là où se forge le caractère de nos enfants, où s'inculquent les valeurs essentielles qui feront d'eux des citoyens responsables, engagés et solides ».

« Il est donc impératif que nous renforcions ces bases en intégrant dans nos pratiques pédagogiques une éducation axée sur les valeurs civiques, le respect des lois, le patriotisme et le devoir envers la communauté », a-t-il déclaré, devant les acteurs de l'école, les autorités civiques et militaires et les maires des quatre communes d'arrondissement de la Ville de Rufisque.

Il a parlé, à ce sujet, d'un « défi à la fois individuel et collectif que nous portons avec beaucoup d'espoir et de détermination à travers la Nouvelle initiative pour la transformation humaine de l'éducation (NITHE) ».

L'école, « creuset de la République », et les forces de défense et de sécurité, « garantes de notre intégrité et de notre sécurité, « ont un rôle déterminant à jouer dans cette entreprise ambitieuse », a indiqué le ministre de l'Éducation nationale.

« L'harmonie et la cohésion d'une Nation repose en grande partie sur la compréhension et le respect mutuel entre les différents acteurs de la société », a souligné Moustapha Guirassy.

C'est dans cette perspective que l'implication des forces de défense et de sécurité, aux côtés des acteurs de l'école, « trouve tout son sens », a-t-il martelé, avant de saluer « les efforts et l'engagement » des Forces de défense et de sécurité dans ce partenariat avec l'école.

« Les forces armées incarnent la discipline, le courage, le dévouement et l'esprit de sacrifice. Cette collaboration entre l'école et les Forces de défense et de sécurité vise à créer des opportunités d'apprentissage ancrées et d'expériences enrichissantes pour les élèves », a indiqué le ministre.

Les Forces armées favorisent également « une meilleure appropriation des rôles et responsabilités de chacun dans la construction et la protection de notre patrie », a-t-il ajouté.

S'adressant aux enseignants, qu'il considère comme « les artisans de ce changement », le ministre de l'Éducation nationale les a invités à ne pas se limiter seulement à leur mission première, celle de transmettre des connaissances scolaires.

Ils doivent aussi contribuer à « façonner des citoyens modèles en intégrant des valeurs civiques dans leurs leçons quotidiennes », pour aider à former « une jeunesse consciente de ses droits et de ses devoirs envers la société ».

La Semaine nationale de l'éducation de base représente « une opportunité précise » pour renforcer ce lien entre l'école et les Forces de défense et de sécurité, a-t-il indiqué.

Au cours de cette semaine, des activités consistant en des échanges d'expériences seront organisées dans toutes les inspections d'académies, de même qu'il est prévu, de concert avec les Forces de défense et de sécurité au niveau déconcentré, de mettre en place « des stratégies novatrices » pour promouvoir les valeurs civiques au sein des établissements scolaires.