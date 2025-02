Angola: Le Président angolais inaugure le terminal océanique de Barra de Dande

Luanda — Le Président angolais, João Lourenço, a inauguré lundi, dans la province de Bengo, le terminal océanique de Barra de Dande (TOBD), avec une capacité de stockage de 580.000 mètres cubes d'essence et de diesel et 102.000 mètres cubes de gaz de cuisine.

Il s'agit d'une infrastructure stratégique pour le secteur pétrolier du pays, compte tenu de son rôle dans le renforcement de la sécurité énergétique nationale, qui rendra le fonctionnement de la société nationale des carburants (Sonangol) plus efficace et plus sûr.

Avant de couper le ruban et de dévoiler la plaque du projet pétrolier, dont le budget s'élève à 642 millions de dollars, le Chef de l'État, accompagné de la première dame, Ana Dias Lourenço, et d'autres hauts fonctionnaires de l'État, a visionné une vidéo sur l'histoire de l'infrastructure et a effectué une visite guidée du terminal.

Le TOBD répondra aux besoins en carburant du pays et, combiné à la capacité existante, rendra également le processus de réception et de distribution des produits raffinés plus sûr, plus efficace et moins coûteux.

Avec la mise en service de cette infrastructure, l'Angola disposera désormais d'une plus grande capacité de stockage de carburant à terre, ce qui représente un gain notable et un grand pas en avant dans la résolution des problèmes logistiques du pays.