Tunisie: 29ème édition des Prix littéraires Comar d'Or le 17 Mai 2025 - Les inscriptions sont ouvertes

La 29ème édition des Prix littéraires Comar d'Or aura lieu le 17 mai 2025, informe la compagnie Méditerranéenne d'Assurances et de Réassurances Comar, sur son site officiel.

Dans un communiqué relatif aux conditions de participation pour l'année 2025 et au règlement intérieur de la 29ème édition, Comar informe que ces prix concernent tous les romans écrits par des auteurs de nationalité tunisienne, publiés en Tunisie ou à l'étranger durant la période du 1er avril 2024 au 31 mars 2025. Les écrivains et éditeurs de romans désirant participer au concours sont invités à contacter Comar Assurances (Département Marketing) afin de remplir la fiche d'inscription et déposer sept exemplaires de leurs ouvrages.

Ces prix annuels sont décernés pour les romans tunisiens, en langues arabe et française, remarquables par la qualité de leur écriture, l'originalité de leur thème et/ou leur dimension créatrice, mentionne le communiqué.

Les romans récompensés dans le cadre du concours officiel sont choisis par deux jurys, l'un pour les romans en langue arabe et l'autre pour les romans en langue française. Chaque jury est composé de cinq membres.

Le jury du prix du roman en français est composé de Ridha Kefi, Mokhtar Sahnoun, Azza Filali, Amina Chenik et Mohamed Harmel.

Quant au jury du prix du roman en arabe, il réunit Mohamed El Khadi, Neziha Khelifi, Saadia Ben Salem, Ahmed Gasmi et Hafedh Mahfoudh.

Les prix décernés aux meilleurs romans, dans l'une et l'autre langue, publiés entre deux sessions sont dotés d'un montant de 10.000DT chacun. Les auteurs ayant reçu le prix Comar d'Or peuvent concourir pour le même prix avec un nouveau roman, après une période minimale de cinq ans, ajoute le communiqué.

Les « Prix Spéciaux des jurys » en langues arabe et française sont dotés d'un montant de 5000DT chacun. Ces deux prix sont décernés aux romans, dans l'une et l'autre langue, qui présentent une originalité remarquée par les jurys. Les auteurs ayant reçu le Prix Spécial du jury peuvent concourir pour le prix Comar d'Or. Cependant, ils peuvent participer et concourir pour le même prix (Prix Spécial du Jury), après une période minimale de cinq ans;

Les « Prix Découverte » en langue arabe et française sont dotés d'un montant de 2500DT chacun. Ces deux prix sont décernés aux romans, dans l'une et l'autre langue, où les jurys décèlent de réelles promesses. Ce prix est décerné une seule fois au même auteur, précise le communiqué.