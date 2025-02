Soudan: Le président du Conseil Souverain de Transition reçoit le document de vision économique pour l'après-guerre

Port Soudan — Le président du Conseil Souverain de Transition, commandant en chef des forces armées le général Abdel Fattah Al-Burhan a reçu lundi du ministre des Finances et de la Planification économique Dr. Gibril Ibrahim Mohamed le document représentant la vision économique du pays pour la phase d'après-guerre et de reconstruction.

Il a été préparé en cinq volumes qui comprenaient une analyse de la performance de l'environnement économique soudanais avant et pendant la guerre, la contribution des secteurs économiques à cet environnement, une évaluation de l'ampleur des destructions économiques et sociales laissées par la guerre, une vision future de la reprise économique après la guerre, des projets de reconstruction et d'indemnisation, des matrices politiques et des mécanismes de mise en oeuvre pour les 3 prochaines années, en plus de quatre annexes qui comprenaient le document de données principal, la présentation de l'étude scientifique, un résumé de l'article scientifique et les procès-verbaux des réunions du comité.

Il est prévu que le document soit transformé en plans exécutifs, programmes de travail et projets de reconstruction au niveau du pays dans la période à venir par l'intermédiaire d'une autorité compétente indépendante qui sera formée.

Il convient de noter que le document a été élaboré par un comité présidé par le ministre des Finances et comprenant un nombre important de ministres et de sous-secrétaires des ministères et services concernés, ainsi qu'un certain nombre de cadres spécialisés, d'experts, de scientifiques et de professeurs d'université. Le comité a travaillé pendant une année entière pour accomplir sa mission et a dû faire face au défi de la faiblesse des données et de la perte de la mémoire institutionnelle du secteur gouvernemental en raison de la guerre.