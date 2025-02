Congo-Brazzaville: Suspension du Congo par la FIFA - Hugues Ngouelondélé charge la Fécofoot

Le ministre des Sports, Hugues Ngouelondélé, a animé le 10 février à Brazzaville un point de presse sur l'affaire concernant la suspension de la Fédération congolaise de football (Fécofoot) par la Féfération internationale de football association (Fifa). Devant la presse nationale et internationale, il a exprimé la nécessité d'échanger puis de trouver la solution avec les instances suprêmes du football mondial mais, pour lui, le plus important reste la réorganisation de ce sport au Congo pour plus de performances et de résultats positifs.

Hugues Ngouelondélé ne veut pas aller vite en besogne pour récolter les mêmes résultats. Il pense que les Congolais doivent saisir l'occasion de la sanction infligée par la Fifa afin de s'asseoir et de trouver des solutions aux problèmes qui minent leur football depuis plusieurs années. Il reconnaît que la Fifa veut certes que la Fécofoot soit opérationnelle mais, a-t-il expliqué, il ne s'agit pas seulement d'avoir une fédération mais celle-ci doit travailler et produire des résultats pour l'honneur du pays.

Le ministre a indiqué que cette suspension pour le Congo affecte les joueurs, les officiels techniques et les dirigeants. A cet effet, il s'est demandé si elle ne constitue pas une opportunité permettant de rompre définitivement avec les déviances du passé et bâtir une nouvelle gouvernance du football. Pour lui, le football congolais est malade et son organe technique peine à trouver de thérapie malgré l'accompagnement de l'Etat. Il a argumenté en citant le championnat national qui ne suscite plus d'engouement et ne produit plus de bons joueurs à cause de la corruption et les manigances internes.

Hugues Ngouelondélé pense même qu'il serait mieux de faire une pause afin de revenir en force comme c'était le cas en 1968 lorsque le gouvernement avait retiré l'équipe nationale des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 1970 à cause des contreperformances. « A notre retour en 1972 à Yaoundé au Cameroun, nous avons remporté la CAN. A un certain moment, il faut savoir reculer pour mieux sauter. Nous devrons utiliser cette suspension comme une opportunité pour revenir sur des nouvelles bases. Le monde du football doit prendre conscience. Il faut mettre le diable hors d'état de nuire », a-t- il indiqué.

Le Congo veut des compromis avec la Fifa, pas des compromissions

Le ministre a poursuivi que le Congo cherchera des compromis avec la Fifa en vue de trouver une sortie de crise le plus vite possible. Pour Hugues Ngouelondélé, l'Etat congolais est le garant de la politique nationale de sport et les fédérations ne bénéficient que d'une délégation de pouvoir.

Il a, par ailleurs, rappelé les faits qui ont poussé l'instance faîtière du football à punir le Congo. Par la même occasion, le ministre a détaillé les initiatives qu'il a entreprises pour éviter cette suspension. Pour lui, le problème du football congolais ne concerne pas les individus mais son management. Il a estimé qu'il n'y a pas péril en la demeure puisque le football congolais ne mobilise plus le public comme les années antérieures, ajoutant que ce n'est pas le rôle du ministère d'interférer dans la gestion du football.

Dans son speech, Huges Ngouelondélé a rappelé que le Congo est un pays souverain et lorsque son drapeau est souillé à cause du football, le patriotisme s'impose et il ne s'agira pas de protéger certains individus car ce sport est national. « Depuis 2018, quels sont les résultats du football congolais ? Lorsque le championnat national ne marche pas, qui est le responsable ? Est-ce que le championnat est organisé par le ministère ?

Nous avons une équipe qui est toujours championne au niveau national depuis six ans mais, sur le plan continental, elle ne gagne même pas deux matches. Notre équipe nationale est remplie des joueurs de la diaspora au moment où elle devrait être composée essentiellement des joueurs du championnat congolais, est-ce normal ? » s'est-il interrogé.

Il a ainsi promis d'échanger avec tous les acteurs du football congolais, notamment les présidents des clubs, les supporters et autres catégories afin de récolter les causes profondes de ce sport au niveau national puis le relancer sous des nouveaux auspices.