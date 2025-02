Afrique: RepDoul 2025 - Le pays parmi les pays sélectionnés

A deux mois de la tenue des Rencontres photographiques de Douala (RepDoul), la liste des pays participants vient d'être dévoilée et la République du Congo en fait partie.

Au total onze pays d'Afrique et d'ailleurs participeront à la deuxième édition des RepDoul prévue du 7 au 12 avril, au Cameroun. Il s'agit de la République du Congo, de la République démocratique du Congo, de Madagascar, de Mayotte, de la Tunisie, de la Côte d'Ivoire, du Mozambique, des Îles Maurice, des Îles de la Réunion, de l'Archipel des Comores et du Cameroun, pays hôte. Véritable expérience immersive, humaine et artistique, l'objectif de cette manifestation culturelle est de pouvoir célébrer et honorer les talents des pays participants ainsi que de partager leurs visions et aussi célébrer les villes africaines.

Pour Lebon Zed, photographe professionnel et responsable de la plateforme Mbongui art photo, retenu pour prendre part à l'événement, la 2e édition des Repdoul contribue à faire vivre cet art au sein de la sous-région qui compte les festivals photographiques du bout des doigts. « Je suis ravi de prendre part à ce rendez-vous qui promeut la photographie au sein de la sous-région, contribue à la mobilité des artistes et permet de vivre une expérience professionnelle unique en côtoyant d'autres photographes », a-t-il déclaré.

Pour leur 2e édition, les RepDoul transcendent leur simple statut d'événement biennal pour devenir un véritable lieu de convergence, d'échange et de réflexion pour les acteurs du monde de la photographie, qu'ils soient professionnels, étudiants, passionnés ou simplement curieux.

Le thème retenu est « Le temps qui passe : ma ville, avant, maintenant et après ». Cette thématique se veut une réflexion sur les mutations des villes en lien avec l'art, particulièrement la photographie. Par ailleurs, elle représente une fusion entre la créativité et l'engagement, un espace où l'art dialogue avec l'environnement et l'urbanisme, où le passé rencontre le présent pour façonner l'avenir.

Ainsi, durant six jours, l'événement s'articulera autour de plusieurs activités comme des rencontres professionnelles pour des temps d'échange, d'apprentissage et des opportunités de réseautage pour les acteurs du monde de la photographie ; des discussions stimulantes sur les enjeux actuels et futurs de la photographie, impliquant des experts et le public ; des programmes dédiés à l'apprentissage approfondi, offrant une immersion complète dans le monde de la photographie.

À cela s'ajoutent des expositions captivantes pour des voyages photo uniques, des ateliers interactifs et même des jam sessions uniques.