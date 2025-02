Congo-Brazzaville: Végétalisation de la biosphère de Dimonika - Une des priorités de la société City Sarl

La société City Sarl a amorcé le processus de végétalisation de la biosphère de Dimonika, a constaté, du 5 au 8 février à Mvouti, dans le département du Kouilou, une mission des journalistes nationaux dans la forêt du Mayombe.

Plusieurs hectares seront reboisés par les essences forestières tropicales recherchées sur le marché international du bois comme le limba, l'okoumé, l'acajou, le kambala, le moabi, le bilinga, le sapin afin de redonner vie à la biosphère. En effet, la végétalisation de cette biosphère fait suite à un protocole d'accord signé entre la société City Sarl et le ministère de l'Economie forestière.

Actuellement, plus d'un hectare a déjà été végétalisé. A cheval sur les départements du Niari, de la Bouenza et du Kouilou, la biosphère de Dimonika a une superficie de plus de 136 hectares. Une superficie de 216 hectares est à renaturer. En effet, la végétalisation est un processus naturel de résilience écologique passant par une recolonisation spontanée par une flore pionnière puis secondaire évoluant vers la restauration d'une succession écologique naturelle. La renaturation de la biosphère de Dimonika par la société City Sarl sera bientôt soutenue par le Service national de reboisement.

Au village Koulila, des milliers d'autres plants forestiers sont stockés pour végétaliser les zones déboisées par les entreprises qui ont exploité de l'or dans la biosphère comme Samasse en 1992, Manager en 2011 et Congo Gold en 2014, bien avant l'installation de la société City Sarl, il n'y a que quatre mois. Une partie de la biosphère de Dimonika déjà rénaturée par l'ambassade de l'Allemagne a été à nouveau détruite par les orpailleurs artisanaux.

Sur le tronçon Dimonika-Louvakou, il faut encore une mission d'évaluation pour cartographier les zones dévastées par ces sociétés qui ont travaillé avant 2024. « La biosphère de Dimonika est actuellement une source d'insécurité occasionnée par les chefs de village qui font entrer des jeunes délinquants arrivistes. Nos pistes agricoles sont réouvertes par la société City Sarl. L'entreprise compte organiser 70% de jeunes autour des activités comme l'apiculture, la menuiserie, l'agriculture et autres pour les désorienter de l'exploitation de l'or », a indiqué Amedé Nzoungou, habitant de Mvouti.

Dans la cadre de sa responsabilité sociétale et en rapport avec son cahier des charges, la société City Sarl a construit une école primaire pour la scolarisation des enfants et s'apprête à construire un dispensaire pour les soins primaires des habitants des villages et campements de la forêt du Mayombe.