Algérie: Commerce - Zitouni appelle les opérateurs économiques à établir des partenariats avec 'MAGROS'

Le ministre du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national, Tayeb Zitouni, a appelé, lundi à Alger, les opérateurs économiques à établir des partenariats économiques avec la Société de réalisation et de gestion des marchés de gros "MAGROS", dans le but de contribuer à la régulation du marché et d'assurer la disponibilité des produits de base, indique un communiqué du ministère.

Cette déclaration a été faite lors d'une rencontre consultative ayant réuni M. Zitouni et le président du Conseil du renouveau économique algérien (CREA), Kamel Moula, avec les organisations et associations professionnelles, en présence d'opérateurs économiques de divers secteurs, et ce dans le cadre de l'"approche participative du secteur et en prévision du mois sacré de Ramadhan", précise la même source.

Lors de cette rencontre, M. Zitouni a invité les opérateurs économiques à "établir des partenariats économiques avec l'entreprise "MAGROS", qui sera soumise à un plan de modernisation en 2025, dans le but de renforcer son rôle dans la régulation du marché national pour divers produits agricoles et alimentaires, et ce, à travers ses marchés régionaux de fruits et légumes, en profitant des vastes espaces dont elle dispose et qui peuvent être utilisés comme plateformes de distribution, ainsi que des chambres froides et des espaces de stockage."

Le ministre a également souligné l'importance de l'approche participative adoptée par son département ministériel, qui a permis d'obtenir des résultats positifs en matière d'approvisionnement du marché national et de contribuer à la mise en oeuvre des mesures gouvernementales visant à protéger le pouvoir d'achat des citoyens, mettant en avant le rôle central des opérateurs économiques et des commerçants dans le soutien à la stratégie nationale de sécurité alimentaire et le renforcement de la souveraineté économique.

Et de préciser que le secteur du commerce intérieur oeuvre à organiser les marchés et à améliorer les espaces commerciaux, notamment à travers l'élargissement des investissements dans les grandes surfaces, la lutte contre le commerce parallèle, et la création de marchés de gros régionaux pour les produits alimentaires.

Concernant les préparatifs pour le mois de Ramadhan, le ministre a indiqué que 522 marchés de proximité seront ouverts dans l'ensemble des daïras des 58 wilayas du pays. La vente promotionnelle et les remises sur les produits essentiels de large de consommation seront autorisées et des mesures pratiques pour garantir un approvisionnement régulier des marchés, adoptées.

M. Zitouni a également salué les efforts du CREA pour la réussite des marchés de proximité l'année dernière, appelant les opérateurs économiques à adhérer activement à cette initiative cette année, et à prendre des mesures proactives pour éviter les fluctuations.

Le CREA relance l'initiative de réduction des prix pendant le Ramadhan

De son côté, le président du CREA, a salué l'approche participative adoptée par le ministère du commerce intérieur et de la régulation du marché national, qui reflète, a-t-il dit, une vision stratégique visant à renforcer la coopération en faveur de la stabilité du marché national.

M. Moula s'est engagé au nom des opérateurs économiques et des producteurs à baisser les prix à l'occasion du mois de Ramadhan, une initiative dont les détails seront dévoilés le 20 février en cours, lors d'une foire spéciale.

Selon lui, cette initiative traduit "une prise de conscience collective quant à l'importance d'ancrer une culture de solidarité économique et de garantir la disponibilité des produits avec des prix raisonnables".

Les débats qui ont marqué cette rencontre, ont porté sur les voies et moyens de renforcer la stabilité du marché, les mécanismes de soutien à la production nationale, et les défis à relever pour les opérateurs économiques.

Les participants ont mis en avant l'importance de ces rencontres de concertation dans le renforcement de la coopération pour la réalisation des objectifs du développement durable (ODD), lit-on dans le communiqué du ministère.

De son côté, le CREA a affirmé, dans un communiqué, qu'"il a mobilisé tous ses membres actifs dans les secteurs de l'agriculture et de l'agroalimentaire, de l'électroménager et des produits d'entretien ménager, en vue de poursuivre l'initiative de promotion et de large approvisionnement en produits de base".

Selon le CREA, cette initiative qui a débuté en 2024, "a permis aux familles algériennes d'accueillir le mois sacré, en préservant leur pouvoir d'achat", faisant savoir que durant cette rencontre, différents opérateurs économiques ont été mobilisés, pour la 2ème année consécutive, en vue de renforcer leur soutien au pouvoir d'achat des citoyens.

Toutes les organisations patronales et les opérateurs économiques ont salué cette initiative, mettant en avant leur engagement à assurer l'approvisionnement du marché national en produits de consommation de base, avec des quantités suffisantes et à des prix raisonnables, pendant le mois sacré.

"Cet engagement reflète encore une fois l'esprit de citoyenneté dont font preuve les opérateurs économiques et confirme leur rôle efficace et leur contribution à l'édification d'une Algérie forte et solidaire", selon le communiqué du CREA.