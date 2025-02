Algérie: Salon national du livre à Oran - Augmentation du soutien au livre en 2025

Oran — Le programme de soutien au livre, présenté par le ministère de la Culture et des Arts, connaîtra une hausse en 2025 pour encourager la lecture, a-t-on appris lors du lancement du Salon national du livre, qui a débuté lundi soir au musée d'art moderne et contemporain (MAMO) à Oran.

Le soutien au livre augmentera, cette année, conformément aux directives du ministre de la Culture et des Arts, Zohir Ballalou, qui a insisté pour que le soutien atteigne des niveaux plus importants que l'année précédente, a annoncé le Directeur central du livre et de la lecture publique au ministère, Tidjani Tama, dans une déclaration à la presse en marge de l'ouverture de cet événement culturel.

Dans le cadre de ce programme, plus de 88.000 exemplaires de livres dans divers domaines de la création culturelle et intellectuelle ont été soutenus en 2024, a précisé ce responsable, soulignant que "le ministère de la Culture et des Arts veille à soutenir les éditeurs en leur offrant des espaces gratuits, en plus de prendre en charge leurs frais de séjour pour les encourager à continuer leur activité d'édition et de publication de livres".

La politique du ministère vise également à fournir toutes les conditions nécessaires pour élargir le champ de la lecture et diffuser le livre dans différentes régions du pays, tout en établissant des passerelles solides avec les lecteurs et les jeunes en général, a expliqué le représentant du secteur.

Le Salon national du livre d'Oran, sous le slogan "Oran, la ville qui lit", se déroule sous le patronage du ministre de la Culture et des Arts, Zohir Ballalou, et sous l'égide du wali d'Oran, Samir Chibani. Il fait partie de la série des salons du livre organisés à travers le pays et rassemble des spécialistes de la littérature et de la pensée, a indiqué la directrice locale de la culture et des arts, Bouchera Salah.

Plus de 90 maisons d'édition nationales participent à cet événement organisé par le ministère de la Culture et des Arts, à travers l'Agence algérienne de rayonnement culturel, présentant leurs dernières publications dans divers domaines intellectuels et littéraires, selon cette responsable.

Parallèlement à ce rendez-vous culturel, qui se poursuit jusqu'au 17 février, un programme culturel et littéraire riche est proposé, avec des rencontres intellectuelles à la maison de la culture et des arts "Zeddour Brahim Belkacem", des ateliers de formation, des spectacles interactifs autour de la lecture, des activités liées aux beaux-arts, des compétences en lecture et écriture créative, et bien d'autres pour les enfants et les personnes en situation de handicap, en coordination avec des associations culturelles, et ce, au musée "MAMO".