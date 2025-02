Algérie: Conseil de sécurité - Le pays réitère son engagement à la mise en oeuvre de la stratégie antiterroriste mondiale de l'ONU

L'Algérie a réitéré, lundi à New York, son engagement à la mise en oeuvre de la stratégie antiterroriste mondiale des Nations unies, et des résolutions du Conseil de sécurité y afférentes, se disant disponible à partager son expérience en la matière et à poursuivre le développement de solutions associant mesures sécuritaires et stratégies préventives.

S'exprimant lors d'une séance au Conseil de sécurité sur les risques terroristes menaçant la paix et la sécurité internationales, le membre de la mission permanente de l'Algérie auprès des Nations unies, M. Toufik Koudri, a réaffirmé l'engagement de l'Algérie à mettre en oeuvre la stratégie antiterroriste mondiale des Nations unies, et les résolutions du Conseil de sécurité y afférentes, affichant "sa disponibilité à partager son expérience et à poursuivre le développement de solutions globales alliant mesures de sécurité et stratégies de prévention".

Selon le diplomate algérien, l'importance de cette réunion se manifestait par la demande, du Secrétaire général de l'ONU, de mises à jour annuelles sur les efforts conjoints entre l'UA et les l'ONU, ce qui traduit la reconnaissance par la communauté internationale de la nécessité impérieuse de remédier à la situation et des réponses de l'Afrique.

Et d'ajouter que l'importance de cette réunion tenue à la demande de l'Algérie, se traduit également par les résultats figurant dans le rapport du SG de l'ONU, objet de la réunion aujourd'hui, lequel dresse "un tableau extrêmement préoccupant concernant les menaces terroristes, notamment en Afrique, reflétant clairement la réalité".

Selon le diplomate, "ceci renforce l'importance des principes de l'Algérie adoptés récemment par la Commission de lutte contre le terrorisme pour le traitement de ces défis".

Partant, le membre de la mission permanente de l'Algérie à l'ONU a mis l'accent sur les points principaux, citant entre autres, la nécessité de renforcer la coordination entre les Etats membres, les organisations régionales et les organismes de l'ONU, en vue de lutter contre le terrorisme.

Ainsi, poursuit l'intervenant, "il est essentiel que notre réponse associe mesures sécuritaires et initiatives de développement, en se focalisant particulièrement sur la création des opportunités pour toutes les catégories de la société".

L'Algérie note aussi que "l'emploi croissant des technologies avancées par les groupes terroristes, exige une réponse internationale coordonnée, à même d'empêcher cette exploitation terroriste, tout en assurant le respect de la loi".

"Partant de l'expérience de l'Algérie dans la lutte contre le terrorisme, les efforts ne pourront aboutir qu'à travers la force institutionnelle, la réponse globale, l'unité, la résilience et la détermination nationale", a conclu M. Koudri.