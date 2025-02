Le centre de santé de Diourbel a abrité du 8 au 9 Février un camp chirurgical dédié aux opérations de cataracte. Il y a au total 112 patients consultés sur un objectif de 100 patients.

Ce camp chirurgical dédié à la cataracte est une initiative de Monsieur Matar Sene, le Délégué général de l'action sociale et de la solidarité nationale. Bachir Niang, chirurgien responsable du camp chirurgical dédié à la cataracte de Diourbel explique ; « Nous avons consulté au total 922 patients dont 140 patients souffrant de cataracte. Il y a au total 110 patients qui ont subi des opérations de cataracte.

Nous avons eu un flux de patients. C'est pourquoi nous avons augmenté 12 autres malades sur la liste des patients qui ont subi ces opérations. Il y a beaucoup de patients à mobilité réduite. Nous profitons de cette occasion pour remercier le Délégué général de l'action sociale pour ce geste qui entre dans le cadre de la protection sociale et de la solidarité nationale. La cataracte est la première cause de cécité dans le monde.

Sur 10 personnes atteintes de cécité, les 6 sont causées par la cataracte. Les coûts de prise en charge sont chers et les attentes sont longues. Nous demandons aux autres Directeurs généraux de faire autant chez eux. Il y a une gratuité des soins et des médicaments ». Le Délégué général de la protection sociale et de la solidarité nationale soutient pour sa part que la santé occupe une place très importante dans le nouveau programme du Président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye et de son Premier ministre Ousmane Sonko/ Avant de poursuivre : « Ce moment ne se limite pas à une simple démarche médicale ; il symbolise notre engagement envers la vie, l'espoir, et le renouveau pour chacun d'entre vous.

Ici, nous ne faisons pas que soigner des yeux, nous redonnons la possibilité de voir le monde différemment, de redécouvrir la beauté qui nous entoure. Chaque éclat de lumière que nous vous restituons est une invitation à revivre des instants précieux, à retrouver des souvenirs, à ressentir pleinement la vie dans toutes ses nuances ». Il dira se suite : « Vos yeux, ces fenêtres de vos âmes, sont non seulement porteurs de lumière, mais aussi des réceptacles de vos rêves, de vos histoires.

Ils sont le reflet de vos expériences, de vos joies, et parfois, de vos peines. Notre mission aujourd'hui est de restaurer cette lumière, de réanimer la beauté de chaque moment ». Et d'ajouter : « Nous comprenons à quel point la perte de la clarté visuelle peut assombrir le quotidien, réduire une vie pleine d'expériences riches à une ombre...Notre présence ici, avec cette équipe médicale dévouée, est une promesse de rétablissement et de redécouverte. Nous allons travailler main dans la main pour remettre en lumière vos trésors intérieurs, pour chérir ces instants qui font de nous ce que nous sommes ».