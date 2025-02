Gabon: 'La Plateforme Challenge Démocratie au Féminin soutient le Président de la Transition eu égard aux différentes réalisations...'

La femme est un être doué d'intelligence, d'amour, de sensibilité tout autant que l'homme. Elle sait être, non seulement efficace, mais surtout fidèle et disponible dans ses engagements politiques, affirmait Alexandre Désiré Tapoyo, homme politique gabonais. C'est sans doute dans cette optique que s'inscrivent la Plateforme Challenge Démocratie au Féminin et autres réseaux de femmes pour la participation politique des femmes et leur prise en compte dans toutes les sphères décisionnelles et politiques.

Elles ont ont rendu public, un mémorandum, le 07 février dernier à Libreville. Mais avant, elles ont rendu hommage à Maître Louis Gaston Mayila, à Béatrice Nzang ainsi que les autres victimes des Violences basées sur le genre.

Le processus de transition amorcé depuis le 30 aout 2023, va incessamment tirer sa révérence. Son objectif général est la restauration des Institutions ayant comme corollaire le renforcement de la démocratie et l'installation d'un climat politique apaisé.

Nous sommes donc à l'issue de la période de la transition et nous retournons progressivement à l'ordre constitutionnel. Cette dynamique de retour aux normes constitutionnelles, inscrite dans l'agenda du CTRI est scrupuleusement respectée. Toutes les composantes du calendrier de la transition sont effectives.

C'est l'occasion pour nous, la Plate-forme Challenge Démocratie au Féminin (CDEF) et autres réseaux féminins, de remercier les autorités du CTRI en tête desquelles le Président de la Transition, Président de la République, Chef de l'Etat, son Excellence le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, pour les avancées significatives observées, notamment en matière d'inclusion du Genre, de la démocratie participative de tous les acteurs politiques. Certes les défis sont nombreux mais les efforts sont palpables.

Personne n'est laissée pour compte. Le chronogramme indicatif de la transition qui fixe les différentes étapes a été respecté. Parmi elles, la convocation récente du collège électoral le 12 avril 2025. Cette date ouvre la voie à toutes les élections politiques, d'abord celle du Président de la République, ensuite les élections législatives et locales. Elle va marquer également la clôture de la période de la Transition.

La Plateforme Challenge Démocratie au Féminin et les autres réseaux de femmes réaffirment leur soutien aux réformes en cours et qui se poursuivront ex-post, pour le bien-être des populations.

Considérant le cadre normatif International :

Au niveau international et continental

Le Gabon a adhéré aux engagements internationaux en matière des droits de la femme, notamment :

· La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948 ;

· Le Pacte International des Droits Civiques et Politiques de 1983 ;

· La Convention pour l'Elimination de toutes formes de Discriminations à l'Egard des Femmes (CEDEF) ratifiée par le Gabon en 1983 ;

· La Résolution 1325 du Conseil de Sécurité des Nations Unies de l'an 2000 sur les Femmes, la Paix et la Sécurité ;

· Le Plan d'Action Régional CEEAC de la R.1325

· Le Protocole de la Charte Africaine de Maputo sur les Droits politiques de la femme de 2003, ratifié par le Gabon en 2011 en son article 9 ;

· La Convention et le Programme d'actions de Beijing de 1995 ;

· La Convention sur les Droits politiques de la femme de New York en 1954 en son article 2 ;

· Le Protocole de la Charte Africaine des Droits de l'homme et des Peuples ;

· Les Objectifs de Développement Durable (ODD) adoptés par les Nations Unies en 2015 notamment l'ODD5 ;

· L'Agenda 2063 de l'Union Africaine.

Considérant le cadre normatif national

Au niveau national, nous avons :

· La Stratégie Nationale d'Egalité et d'Equité de genre de 2010 ;

· Le Plan décennal sur l'autonomisation de la femme gabonaise 2015-2025 ;

· La loi du 9/2016 du 5 septembre 2016 fixant les quotas d'accès des femmes et des jeunes aux élections politiques et des femmes aux emplois supérieurs de l'Etat ;

· La Stratégie de Promotion des Droits de la femme et de Réduction des inégalités femmes-hommes au Gabon de 2020 ;

· Les recommandations du Dialogue National Inclusif de 2024 relatives au genre, notamment le point sur le relèvement du quota de représentativité des femmes à 40% minimum ;

· L'article 15 alinéa 2 de la nouvelle Constitution gabonaise ;

· La loi organique N°001/2025 du 19 janvier 2025, portant Code Electoral en République Gabonaise, en son article 83.

Constatant :

· La volonté politique en matière d'inclusion des femmes du Président de la Transition, Président de la République, Chef de l'Etat, Son Excellence le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, à travers les nominations des femmes dans les institutions de la Transition et au Gouvernement ;

· La non prise en compte du quota de 40% minimum de représentativité des femmes dans les instances décisionnelles acté par le Dialogue National Inclusif ;

· La sous-représentativité des femmes dans les instances décisionnelles (Gouvernement, Parlement, collectivités locales) ;

· Les violences récurrentes basées sur le genre, notamment celles de nature politiques dont sont victimes les femmes ;

· L'absence de programme national de mentorat politique des femmes ;

· Le manque de financements des candidatures féminines (caution et campagne électorale) ;

· Les recommandations du Dialogue National Inclusif.

La Plateforme Challenge Démocratie au Féminin soutient le Président de la Transition eu égard aux différentes réalisations dans les secteurs de la santé, de l'éducation, du BTP, du transport, de l'employabilité, de l'entreprenariat etc.

Par conséquent, pour la continuité de la mise en oeuvre desdites réformes et réalisations, Nous, Challenge Démocratie Au Féminin, appelons Son Excellence, Brice Clotaire Oligui Nguema à entamer sa procédure de mise à disponibilité pour se porter candidat a l'élection présidentielle du 12 avril prochain, comme l'indiquent les textes en vigueur.

Aussi proposons-nous un contrat social et politique comprenant les axes suivants :

· La création d'un fonds alimenté par un pourcentage du budget de l'Etat pour soutenir les programmes des femmes : le mentorat politique des femmes, le soutien aux candidatures féminines issues de la société civile (caution et campagne électorale), les formations et séminaires, entreprenariat etc. ;

· La prise en compte de la société civile et des femmes dans tous les organes de gestion des élections ;

· La nomination d'au moins 40% de femmes dans le Gouvernement et les institutions constitutionnelles ;

· La prise en compte de l'inclusion du genre dans toutes les politiques publiques à venir ;

· La mise en oeuvre de la budgétisation sensible au genre dans tous les départements ministériels, institutions constitutionnelles, administration et le secteur privé ;

· La création du Conseil National de la Femme et ses composantes, notamment la Maison de la femme et l'Observatoire des droits de la femme ;

· La mise en place du Bureau de Coordination de la mise en oeuvre du Plan d'Action National de la Résolution 1325 du Conseil de Sécurité des Nations-Unies ;

· Le respect des quotas des femmes aux différentes élections par les partis politiques ;

· La mise en oeuvre des mesures visant l'employabilité des femmes et des jeunes ;

· Le financement de l'entreprenariat féminin et des Activités Génératrices de Revenus ainsi que les OSCs ;

· La création des centres de lutte contre les violences basées sur le genre sur l'ensemble du territoire ;

· La prise en compte des familles monoparentales et le relèvement des allocations familiales pour les gabonais économiquement et les personnes vivant avec un handicap.

Excellence, Monsieur le Président de la Transition, voici en quelques lignes notre contribution à votre projet de société que nous souhaitons le plus inclusif possible.

« L'essor vers la félicité c'est aussi avec les Femmes »

Je vous remercie.

Fait à Libreville, le 07 février 2025