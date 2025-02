Tunisie: Aéroports tunisiens - Ce que Rachid Amri veut changer dans les aéroports du Sahel

Le ministre des Transports, Rachid Amri, a effectué hier lundi une visite inopinée aux aéroports internationaux d'Enfidha-Hammamet et de Monastir-Habib Bourguiba afin d'inspecter le bon fonctionnement de leurs infrastructures commerciales, techniques et opérationnelles. Cette visite s'inscrit dans le cadre des préparatifs pour la saison de la Omra, du Hajj, du tourisme et du retour des Tunisiens résidant à l'étranger durant l'été 2025.

Lors de son déplacement, le ministre a donné des instructions précises pour assurer une organisation optimale des vols liés à ces événements majeurs. Selon un communiqué du ministère des Transports, il a insisté sur la nécessité d'anticiper les besoins et d'améliorer la qualité des services offerts aux passagers.

Parmi les mesures urgentes évoquées figure un appel à la société "TAV Tunisie" pour le renouvellement des équipements de services au sol avant le début de la saison estivale. Il a également souligné l'importance d'améliorer les prestations aéroportuaires, de renforcer les dispositifs de sûreté et de sécurité dans tous les espaces de l'aéroport d'Enfidha-Hammamet, et d'optimiser l'exploitation de certaines infrastructures existantes.

Le ministre a fixé la fin du mois de juin 2025 comme échéance pour la réhabilitation de plusieurs espaces, en particulier ceux dédiés aux bureaux des autorités aéroportuaires, notamment la douane tunisienne et la police des frontières. L'objectif est de garantir un cadre de travail plus adapté, d'optimiser l'efficacité des opérations et, in fine, d'améliorer l'expérience des voyageurs. Cette initiative sera menée conjointement par l'Office de l'aviation civile et des aéroports, chargé des opérations de nettoyage et de maintenance, et par la société "TAV Tunisie", responsable du renouvellement des équipements de travail et des dispositifs informatiques.

Rachid Amri a également ordonné à la Société de transport du Sahel de mettre en place, avec effet immédiat, une navette reliant l'aéroport international d'Enfidha-Hammamet à la ville d'Enfidha, avec une fréquence horaire, afin de faciliter les déplacements des employés et des voyageurs. Il a par ailleurs exhorté "TAV Tunisie" à accélérer les travaux de maintenance à l'aéroport international de Monastir-Habib Bourguiba et à accorder une attention particulière aux normes d'hygiène et de santé dans les deux aéroports.

Le ministre a souligné que cette visite s'inscrit dans la stratégie nationale visant à améliorer les infrastructures frontalières stratégiques, en particulier les aéroports, qui représentent la première vitrine du pays à l'arrivée et la dernière étape avant de quitter le territoire tunisien. Il a ainsi appelé l'ensemble des acteurs du secteur à redoubler d'efforts pour améliorer la qualité des services.

Enfin, il a insisté sur la nécessité de renforcer la compétitivité des aéroports d'Enfidha-Hammamet et de Monastir-Habib Bourguiba afin qu'ils contribuent pleinement aux objectifs de développement, tant au niveau régional que national, dans un contexte de reprise économique. Pour y parvenir, il a mis en avant l'importance de dynamiser le trafic aérien et d'attirer de nouveaux marchés, qu'ils soient traditionnels ou émergents.

Il est à noter que le ministre des Transports était accompagné lors de cette visite par le gouverneur de Sousse, Sofiane Tanfroui, le gouverneur de Monastir, Issa Moussa, ainsi que plusieurs hauts responsables du ministère des Transports, les directeurs des aéroports d'Enfidha-Hammamet et de Monastir-Habib Bourguiba, et le directeur général adjoint de la société "TAV Tunisie".