Madagascar: Mahajanga - Les routes communales retapées en priorité

Les habitants et usagers de la route à Mahajanga pourront se réjouir. Les travaux de réfection et d'aménagement de portions de route communale et de quelques tronçons sur la RN4 ont débuté samedi.

Les travaux se divisent en deux tranches, dont la priorité concerne l'axe à partir du rond-point de Mahabibo, passant devant la préfecture de Mahajanga, devant l'Hôtel de Ville et menant sur la rue totalement déchaussée devant le jardin Santatra à Mahajanga Be, jusqu'au grand baobab au bord de la mer.

« Les travaux dureront cinq mois. L'entreprise FEFE est chargée de cette partie de la ville. La structure des travaux consiste en une opération de scarification, puis ensuite les produits de scarification seront enlevés. Après le nivelage de la surface, il faut recouvrir de matériaux la surface aplatie. L'épaisseur de la couche de base, selon le terme technique, est de 031-5, soit une épaisseur de 20 cm, après la scarification. Après le compactage de la surface, on passe à l'imprégnation, à la couche d'accrochage et enfin à la couche enrobée de 5 cm, à la fin des travaux », a expliqué le directeur régional des travaux publics Boeny, Petera Raherinirina.

Le laboratoire national des travaux publics (LNTPB) procèdera à la surveillance et à la vérification spécifique du taux de goudron.

Rappelons que cette décision relève du partenariat public-privé entre la commune urbaine de Mahajanga, la région Boeny, la direction régionale des travaux publics et l'entreprise FEFE.

Cette dernière prend en charge les carburants nécessaires pour les engins, sur les parties de route qui ne seront pas goudronnées. Ces tronçons seront juste aplanis et nivelés.

Des opérations de terrassement et de scarification ont également été réalisées depuis samedi à partir de la rue près du collège Sainte-Jeanne d'Arc à Mangarivotra, jusqu'à la sortie du siège de la logistique pétrolière à Antsahavaky. Les travaux se sont déroulés durant la nuit de samedi. La même opération a été également effectuée à partir du rond-point de Mazava Huile jusqu'à Ambondrona, samedi dernier.

Cauchemar

Des tas de terre argileuse et du sable inondent la voie et créent des nids de poule. Cette situation perturbe la circulation et génère même des embouteillages à certains endroits.

Une partie de la route communale entre la station d'essence Galana et la librairie de Madagascar à Mahajanga Be sera également réhabilitée lors de cette première tranche de travaux.

De plus, la direction régionale des travaux publics Boeny a également annoncé la priorité sur la réhabilitation du tronçon cauchemardesque à partir du croisement de Marovoay, PK 12, vers Amboromalandy.

« L'entreprise ASC se chargera aussi des travaux sur cet axe à partir de la semaine prochaine. Les engins sont en train d'être acheminés sur place en ce moment. Les travaux commenceront à Mahabibo à partir du jardin Cayla, passant à Manjarisoa, puis vers Sotema jusqu'à Antanimalandy, et à Belobaka. Bref, les tâches de l'entreprise de construction ASC toucheront toutes les parties endommagées de la route jusqu'à la sortie de Mahajanga », a expliqué le directeur des travaux publics.

Cette partie de la nationale constitue un véritable calvaire pour les usagers depuis plusieurs années, surtout le long du lac longeant la digue d'Amboromalandy, sur une distance d'environ huit cents mètres.

Des trous profonds et submergés garnissent la chaussée, le trajet dure plus de vingt minutes alors qu'il devrait être effectué en moins de trois minutes.

De plus, la tranche de route à partir du croisement Marovoay vers Amboromalandy, sur l'autre sens, est également bourrée de centaines de trous et nids d'autruche, rendant la circulation très difficile et très lente.

Rappelons que suite à la descente effectuée par la direction générale du ministère des travaux publics sur la route nationale n°4 reliant Tana à Mahajanga, il y a dix jours, des travaux d'aménagement ont été annoncés sur cette route nationale.