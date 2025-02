Madagascar: Hypnagogie - Une immersion entre éveil et sommeil à La Teinturerie

La Cie Katrakala propose, jusqu'au 21 février, une résidence et exposition intitulée «Hypnagogie». Elle offre une expérience artistique explorant l'état entre éveil et sommeil à travers la danse, la photographie et la musique.

Depuis le 30 janvier, La Teinturerie à Ampasanimalo accueille un projet novateur mêlant danse, photographie, musique et contorsionnisme: «Hypnagogie», une initiative portée par la Cie Katrakala. Plus qu'une simple exposition, cet événement est une expérience immersive où le corps et l'image dialoguent avec l'abstraction du subconscient.

L'hypnagogie, cet état intermédiaire que traverse tout individu avant de s'endormir ou de se réveiller, constitue le coeur du concept développé par Xtrema, directeur artistique et créateur du projet. «Ce qui nous différencie, c'est l'association de l'état hypnagogique avec la géométrie, appliquée au corps et au visuel», explique-t-il.

Le projet réunit quatre artistes aux talents complémentaires, chacun apportant sa vision unique pour créer une expérience immersive. Xtrema, directeur artistique et danseur, explore la gestuelle et la dynamique corporelle à travers l'hypnagogie, capturant l'instant précis entre le sommeil et l'éveil. Elia, photographe, magnifie le mouvement en jouant avec la règle des tiers et la suite de Fibonacci, saisissant la fluidité et la spontanéité des danseurs dans des clichés où le flou se fait art.

Luke, beatmaker, compose un univers sonore électro où se mêlent breakdance, krump, et des touches de guitare et de percussions, créant une atmosphère onirique et hypnotique. Enfin, Afido, contorsionniste et danseur, introduit une dimension corporelle saisissante, alliant flexibilité extrême et danse pour pousser les limites du corps humain et offrir une vision inédite du mouvement. Ensemble, ils orchestrent un dialogue artistique où les corps, les sons et les images se rencontrent pour explorer les frontières de l'hypnagogie et de l'expression artistique.

Interaction

L'exposition ne se limite pas à un simple accrochage photographique. Chaque oeuvre s'inscrit dans une logique d'interaction entre image et mouvement, donnant au spectateur une expérience sensorielle globale. «Je laisse les danseurs s'exprimer librement devant l'objectif afin que leurs personnalités transparaissent à travers les images», souligne Elia.

De son côté, Luke explique son processus de création musicale : «Je me base toujours sur le thème du projet pour définir les sonorités. Pour 'Hypnagogie', j'ai cherché à reproduire les sons aigus et étranges que l'on peut entendre dans cet état transitoire.»

Au-delà de l'exposition, «Hypnagogie» est aussi une résidence artistique qui se prolonge jusqu'au 21 février. Durant cette période, plusieurs événements sont organisés : des Workshops de danse et de photographie pour initier le public aux bases de ces disciplines. Le 16 février, il y aura un Battle Open Styles Experimental Move Master, réunissant des danseurs de diverses disciplines à partir de 13h à la Teinturerie (inscriptions sur la page Facebook Xtrema) tandis que le 21 février se tiendra le finissage de la résidence, clôturant officiellement cette expérience immersive.