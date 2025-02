Madagascar: Portrait d'artiste - Francki Ti-feug, un expert en cartomagie

Avec un talent hors pair pour la cartomagie et le mentalisme, Francki Ti-feug, de son vrai nom Francki Nomenjanahary Henintsoa Ramanankoarivo, ne se contente pas de surprendre : il fait rire, réfléchir et s'émerveiller. Ce jeune artiste passionné allie magie et comédie pour captiver son public.

Spécialiste en cartomagie, Francki manipule les cartes avec une précision impressionnante, transformant un simple jeu en une expérience extraordinaire. Mais ce n'est pas tout : il est également adepte du mentalisme quotidien, une discipline fascinante qui mêle psychologie sociale et art de l'influence. Ces deux spécialités font de lui un magicien unique en son genre.

«Je combine magie et comédie : je veux que mon public rit autant qu'il s'émerveille», confie Francki. Il ne se contente pas d'épater, il crée des émotions et forge des souvenirs.

C'est en 2015, sur les bancs du lycée, que Francki découvre sa passion pour la magie en bluffant ses camarades de classe avec des tours de cartes. «La magie cache des secrets extraordinaires qui demandent une maîtrise inégalée», explique-t-il. En 2016, il fait ses débuts télévisés dans l'émission ViVa Tonic sur VIVA, marquant le début de son ascension dans l'univers de la magie malgache.

Depuis, Francki a participé à des émissions prestigieuses comme Sodapop sur Dream'in et a rejoint la troupe Magic Squad Madagascar. Ses talents l'ont aussi conduit à travailler pour des entreprises telles que Lapinou, M'Art Loko, et à animer des anniversaires avec Face Painting by Na. Aujourd'hui, il est gérant et responsable de la magie pour l'émission After sur Kolo TV.

Francki puise son inspiration dans des oeuvres marquantes comme le film Insaisissables et la série The Mentalist. À travers le mimétisme, il perfectionne son art et aspire à se hisser parmi les meilleurs. Sa vision ? Représenter Madagascar en France en suivant les pas de Sébastien Martinez, champion de la mémoire.