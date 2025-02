Congo-Kinshasa: Le ministre de la Défense en visite à Beni pour évaluer la situation sécuritaire

Le ministre de la Défense nationale, Guy Kabombo Mwadiamvita, est arrivé ce lundi 10 février à Beni, chef-lieu provisoire du Nord-Kivu. Cette visite survient alors que la région est le théâtre de combats entre les FARDC et les groupes armés (M23 et ADF). À sa descente d'avion, le ministre n'a fait aucune déclaration à la presse, mais des indiscrétions révèlent que cette visite viserait à permettre au ministre de s'imprégner de la situation sécuritaire dans le Grand Nord-Kivu.

Selon des informations en provenance du gouvernorat, le ministre prévoit également de se rendre dans le territoire de Lubero. L'objectif principal de ce déplacement serait de remonter le moral des FARDC et des combattants Wazalendo, mobilisés contre les rébellions du M23 et des ADF.

Cette visite était attendue par les acteurs politiques et la population locale, qui espèrent un engagement plus marqué du gouvernement dans la gestion de cette crise sécuritaire. Le député national Élie Vahumawa, élu du territoire de Beni, a exprimé ses attentes quant à cette visite du ministre :

« Le voeu le plus ardent, c'était de voir le ministre venir sur le terrain, sur les lignes de front, et aujourd'hui le ministre arrive, ce qui est une bonne chose. Et j'aimerais voir le ministre effectivement sur tous les fronts. Nous avons le front contre le M23, nous avons le front contre les ADF, et mon souhait serait de voir le ministre arriver également à Eringeti, à Loselose, à Madiwe ».

Le député a également insisté sur l'importance du soutien populaire aux FARDC et aux combattants Wazalendo, qui se mobilisent pour résister au groupe rebelle M23, soutenu par l'armée rwandaise.

« L'espoir que nous avons, c'est cet éveil patriotique. Cette population qui se ligue derrière son armée, les Wazalendo, c'est une grande force qui ne doit pas être annihilée par les discours mensongers et doucereux de l'ennemi. Nous nous sommes levés comme un seul homme pour dire non à l'agresseur rwandais, pour dire non à toute forme d'agression, et nous n'allons pas baisser les bras », a martelé cet élu.