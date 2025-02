Algérie: Blida - Création de fonds économiques privés pour le financement des projets des jeunes

Blida — Le ministre de la Jeunesse, chargé du Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ), Mustapha Hidaoui a révélé, lundi à partir de Blida, la création prochaine de Fonds économiques privés pour le financement et la diversification du soutien assuré aux projets portés par les jeunes.

Dans une déclaration à la presse en marge du lancement, à l'université Ali Lounici de Blida, de la 2e édition du Forum national de l'emploi et de l'entrepreneuriat qui s'étalera sur deux jours, M. Hidaoui a indiqué que dans le cadre de l'amélioration de l'écosystème entrepreneurial en Algérie, le " Conseil du renouveau économique algérien (CREA) va prochainement mettre en place des fonds économiques destinés à la diversification du soutien assuré aux projets des jeunes".

L'annonce de cette procédure se fera dans le cadre d'un atelier spécial qui sera organisé prochainement par le CSJ et auquel participeront le CREA et plusieurs secteurs concernés, a-t-il ajouté.

M. Hidaoui a souligné que l'Etat algérien a créé plusieurs fonds de financement pour les jeunes, toutefois, vu le nombre important des projets, il est devenu impératif de rechercher et de diversifier les sources et les mécanismes de financement. Ces nouvelles sources de financements se concrétiseront bientôt à travers la création de fonds privés dans différentes régions du pays.

Ces fonds constitueront "un facteur de soutien pour nos jeunes et permettront d'améliorer l'écosystème entrepreneurial dans notre pays ", a noté M. Hidaoui.

Il a aussi insisté sur la nécessité de relever le nombre des jeunes ayant intégré le monde de l'entrepreneuriat, à travers l'exploitation de toutes les opportunités et moyens disponibles en vue d'atteindre les objectifs du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant la création de 450.000 emplois et 20.000 start-up à l'horizon 2029.

Présent à l'ouverture de ce forum, le ministre de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, Noureddine Ouadah a affirmé la détermination de son département à améliorer le climat entrepreneurial en vue de la création de start-up orientées vers la mondialisation et oeuvrant pour une forte contribution à l'économie nationale "grâce à la fédération des efforts des différents secteurs".

Il a ajouté que l'Algérie, classée 2e en Afrique en matière de création de start-up, "est déterminée à se hisser au rang d'économie pionnière dans le continent africain et en méditerranée, d'autant plus que le pays dispose d'un important potentiel de jeunes".

Pour sa part, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Fayçal Bentaleb, également présent à l'ouverture de cette rencontre nationale organisée par la Commission de l'emploi, de l'entrepreneuriat, de l'innovation et de l'économie de la connaissance, a souligné que son secteur est un " intermédiaire important entre les jeunes et les partenaires économiques qui proposent des offres d'emplois ". Il a exposé, à l'occasion, les différentes mesures incitatives que son secteur offre aux jeunes.

M. Bentaleb a révélé que son département a déboursé 28,2 milliards de DA au cours des cinq dernières années sous forme d'incitations financières (réduction du taux de souscription pour les auto-entrepreneurs) ayant permis aux jeunes de créer plus de 155.000 micro-entreprises qui ont contribué de manière significative à la résorption du chômage.

Le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Ahmed Mir, qui a aussi assisté à la séance d'ouverture du forum, a exposé les différentes mesures incitatives décidées par l'Etat au profit des étudiants porteurs de projets et autres mécanismes mis en place pour les accompagner dans la création de leurs start-up et micro-entreprises. Des mesures qui se sont traduites par la création de 9.500 start-up durant ces dernières années et qui illustrent, selon lui, d'un environnement favorable à l'investissement.

Pour sa part, le directeur général du CREA, Ali Oumellal, s'est félicité de l'organisation de ce forum national, qui "permettra l'amélioration de la culture entrepreneuriale chez les jeunes", soulignant l'attachement du CREA à améliorer le climat de l'emploi et de l'entrepreneuriat par la création de fonds d'appui au financement des projets des jeunes.

Cette rencontre nationale, marquée par la présence de plus de 200 participants issus de différentes wilayas et dont les travaux se poursuivent en ateliers fermés, vise l'engagement de discussions approfondies sur les défis auxquels font face les jeunes en matière d'emploi et de création de start-up et des opportunités qui leur sont offertes. Elle sera clôturée par l'émission de recommandations qui seront transmises aux autorités concernées.