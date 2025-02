Algérie: Oran - Salah Belaid met en avant les travaux du Haut conseil de la langue arabe dans le domaine de l'intelligence artificielle

Oran — Le président du Haut conseil de la langue arabe (HCLA), Salah Belaid, a mis en exergue, lors d'une conférence dans le cadre du programme culturel du Salon national du livre ouvert lundi à Oran, le rôle de cette instance dans la production de travaux de qualité dans le domaine de l'intelligence artificielle.

M. Belaid a indiqué, dans une communication sur le thème "L'avenir de la langue arabe entre les contraintes de la réalité et les espoirs du futur", que "cette instance a produit de bons travaux dans le domaine de l'intelligence artificielle qu'elle a intégrée dans toutes les œuvres et plateformes liées à la langue arabe dans ses dimensions générales".

"Nous investissons actuellement dans la lecture de manuscrits via l'intelligence artificielle et nous avons réussi à atteindre un taux de succès dépassant les 70 %. Cependant, il existe encore des lacunes que nous tentons de combler par le biais des applications développées avec l'aide d'experts et de passionnés de la langue arabe", a-t-il souligné, précisant que "le HCLA ne crée pas de plateformes, mais travaille à améliorer celles qui existent déjà".

Dans le même contexte, il a rappelé que "le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a créé cette année le Prix du président de la République pour les lettres et la langue arabe, qui comporte un domaine très important sur l'intelligence artificielle. Nous invitons les chercheurs et les spécialistes à soumettre des logiciels".

Il a également annoncé que le HCLA organisera le 16 février prochain son premier colloque sur "La langue arabe et le podcast", faisant savoir que le podcast combine quatre compétences : la beauté, la grandeur de la langue arabe, l'absence d'erreurs et une bonne performance.

Au sujet des salons du livre, le président du HCLA a invité les spécialistes à organiser des conférences sur les livres publiés par les imprimeries, saluant les initiatives du ministère de la Culture et des Arts à travers ces salons saisonniers réguliers, qu'il considère comme un "signe de la conscience et de la passion pour la lecture".

"Le Salon national du livre qui se tient à Oran constitue une occasion de consolider nos efforts pour réussir cet événement culturel et dialoguer avec les éditeurs, auteurs, créateurs et exposants, en plus de découvrir ce que proposent les plateformes intelligentes sur leurs supports électroniques", appelant dans le même temps à la récupération et à la vente de livres d'occasion.

A noter que ce salon est accompagné d'un riche programme culturel à la Maison de la culture et des arts "Zeddour Brahim Belkacem" comportant des rencontres, ainsi que d'ateliers de formation et de spectacles interactifs sur la lecture, l'art plastique et les compétences en lecture et écriture narrative, destinés aux enfants et aux personnes aux besoins spécifiques, en collaboration avec des associations culturelles.

Ce salon, organisé par le ministère de la Culture et des Arts à travers l'Agence algérienne de rayonnement culturel, se poursuivra jusqu'au 17 février.